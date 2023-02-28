Опубликовано видео Алексея Навального из колонии 

Правозащитный проект Gulаgu.nеt опубликовал видео с Алексеем Навальным из владимирской колонии №6, в которой политик отбывает длительный срок заключения.

Кадры с Навальным сняты на видеорегистратор, прикреплённый к одежде сотрудника ФСИН. Сам сотрудник отчитывает заключённого оппозиционера за короткие рукава на робе. В ответ Навальный указывает, что выданная ему одежда мала. В дальнейшем поведение политика было засчитано за "нарушение" и стало причиной его перевода в ШИЗО.

В Gulаgu.nеt подчеркнули, что кадры с Навальным появились у сотрудников проекта благодаря сливу видеоархива колонии №6. Правозащитники обещают в ближайшее время опубликовать множество роликов из этого архива. Утверждается, что на них запечатлены факты грубейшего нарушения прав человека в исправительном учреждении.