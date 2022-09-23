Освобождённый из плена в Донбассе британец рассказал о пытках

Британец Джон Хардинг, освобождённый из плена сепаратистов "ДНР", дал интервью британской газете Daily Mail. Он рассказал, что к нему и другим пленным иностранцам применялись пытки, а условия содержания тоже были близки к пыточным. Пленных держали в камере два на три метра, медицинская помощь им не оказывалась.

59-летний Хардинг подписал контракт с Вооруженными силами Украины и служил в качестве парамедика. Он попал в плен в Мариуполе и был обвинён властями так называемой "ДНР" в наёмничестве, несмотря на то, что являлся штатным военнослужащим ВСУ и должен был считаться военнопленным. Вместе с Хардингом в плену содержались ещё четверо граждан Великобритании: Эйдин Эслин, Дилан Хили, Эндрю Хилл и Шон Пиннер.

По словам Хардинга, его и его товарищей регулярно избивали и пытали электротоком. В качестве пыточных инструментов использовались электропогонщики для скота и мобильные телефоны. Хардинг считает, что пытали пленных не ради получения какой-либо информации, а "для развлечения".

Также Хардинг сообщает, что на его глазах умер ещё один британский пленный, Пол Ури. Ури страдал инсулинозависимым диабетом, но в плену ему отказывали в медикаментах. Власти "ДНР" также обвиняли его в наёмничестве. По словам коллег и родных Ури, он был в Украине волонтёром и занимался гуманитарной помощью, а принимать участие в боевых действиях не смог бы в силу многочисленных хронических болезней.

10 иностранных граждан были освобождены из плена в "ДНР" 21 сентября. Часть из них уже были приговорены судом "ДНР" к смертной казни по обвинению в наёмничестве и попытке насильственного захвата власти, хотя служили в ВСУ по обычным контрактам; остальные ожидали приговора. Пятеро из них - граждане Великобритании, двое - США, а также граждане Швеции, Хорватии и Марокко. Как сообщается, в переговорах об их освобождении принимал участие наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Также Хардинг сообщает об участии в переговорах российского бизнесмена Романа Абрамовича.

После освобождения пленных самолетом доставили в Эр-Рияд. По словам Хардинга, в Саудовской Аравии они прошли медицинский осмотр и встретились с дипломатическими представителями своих стран. Ему и другим британцам были оформлены документы, и они вылетели домой.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала освобождение пленных "чрезвычайно долгожданной новостью".

22 сентября между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом состоялся телефонный разговор. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин "выразил удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях в Донбассе."

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