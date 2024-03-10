Осуждённый за драку с сотрудниками ОМОНа на протестном митинге в Москве бывший студент МГУ Сайд-Мухаммад Джумаев (Микаил Мархиев) переведён в колонию в Тамбовской области в единое помещение камерного типа. Это самое строгое из возможных видов отбытия наказания. Об ужесточении условий редакции RusNews рассказали родственники заключённого.

В ЕПКТ по закону должны изолироваться злостные нарушители режима. Это режим, аналогичный тюремному, заключённым разрешается получать только одну посылку и бандероль в месяц, им положена одна полуторачасовая прогулка в день, одно краткосрочное свидание в полгода с разрешения администрации. Они могут тратить в тюремном магазине не больше 6500 рублей в месяц на еду и предметы первой необходимости.

В 2023 году Джумаев дважды за месяц попадал в штрафной изолятор, напоминает редакция Кавказ.Реалии. В первый раз причина наказания была неизвестна. Во второй он, как утверждается, отказался от уборки помещения. Он был переведён на строгий режим содержания.

Джумаев стал известен в 2021 году. Он попал на видеозаписи с митинга в Москве в защиту оппозиционера Алексея Навального 23 января. На видео студент отбивался от разгонявших протест сотрудников ОМОНа. Ему было заочно предъявлено обвинение в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Он был задержан в Псковской области, где, предположительно, пытался перейти границу с Евросоюзом. Суд приговорил его к пяти годам колонии.

Джумаев – чеченец. Приближённый к главе Чечни Рамзану Кадырову депутат Госдумы Адам Делимханов публично пообещал "решить вопрос" Джумаева с российскими властями, в случае если тот заявит, что не поддерживает российскую оппозицию. Тот этого не сделал. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что Кадыров принял "все меры" с целью "смягчить участь" Джумаева, но тот "избрал иной путь”.

В ноябре 2021 года правозащитный центр “Мемориал" признал Джумаева политическим заключённым. Правозащитники отметили, что в день массовых акций в поддержку Навального по всей России не менее 64 манифестантов получили травмы от действий сотрудников силовых органов, но не было возбуждено ни одного уголовного дела.