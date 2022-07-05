Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, предоставляющий статус участников боевых действий российским гражданским специалистам, работавшим в зоне войны в Украине. Документ опубликован в базе данных парламента.

В тексте сказано, что статус будет предоставляться "лицам, направлявшимся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции" и отработавшим в зоне войны установленный при направлении срок.

В тексте закона и пояснительной записке к нему не уточняется, о ком именно идёт речь. Однако, по всей видимости, в первую очередь он касается гражданских специалистов, работающих на российское министерство обороны: например, техников и поставщиков припасов и оборудования. Сообщалось об отправке в зону боевых действий гражданских врачей и специалистов по разминированию. На атомной электростанции в оккупированном российскими войсками Энергодаре работают российские специалисты из Росатома.

Один из авторов законопроекта, единоросс Владимир Василиев говорил, что речь также идёт о восстанавливающих инфраструктуру строителях, напоминает "Медиазона". Депутат Ярослав Нилов заявил, что нормы будут распространены на работающих в зоне конфликта журналистов российских государственных и окологосударственных СМИ.