Президент NEXT

Владимир Путин а) теряет дееспособность б) улетает в небеса на воздушном шаре в) и вообще неважно, какой происходит катаклизм, в результате которого он прекращает быть президентом России. И это случается прямо завтра. Скорее всего его сменит тот, кто уже сейчас находится при власти. Колоду потенциальных сменщиков мы предложили оценить экспертам. Мы также предложили им выдвинуть свои кандидатуры вероятного сменщика. К кому/чему готовиться? Кого приведет с собой каждый из них? Зачем, для чего он возьмет власть? Об этом Семен Новопрудский и Аббас Галлямов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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