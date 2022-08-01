Папа римский Франциск в сентябре посетит Казахстан

Папа римский Франциск в середине сентября посетит Казахстан. Он примет участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Нур-Султане с 13 по 15 сентября. В ходе съезда Папа намерен встретиться с патриархом Русской православной церкви Кириллом. Ранее высказывания патриарха Кирилла о поддержке войны России в Украине вызвали негативную реакцию Ватикана, папа Франциск призывал Кирилла "не превращаться в путинского алтарника".

Съезд лидеров мировых и традиционных религий был учрежден в столице Казахстана его бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым 19 лет назад и проводится каждые три года. В нем принимают участие руководители духовенства от ислама, христианства, иудаизма, буддизма, синтоизма, даосизма и других традиционных религий. Задачи съезда - поиск общечеловеческих ориентиров в мировых и традиционных формах религий, укрепление межконфессионального диалога и развитие культуры толерантности и взаимоуважения между религиями.

Папа римский Франциск осудил военное вторжение России в Украину; патриарх Кирилл, по мнению многих критиков, наоборот поддержал его. 16 марта патриарх и понтифик провели 20-минутный разговор по видеосвязи. Два главы крупнейших христианских конфессий не смогли достичь взаимопонимания. Как рассказал Папа в интервью итальянской газете Corriere della sera, Кирилл, "читая по бумажке", приводил аргументы, оправдывающие войну.

Свой ответ Кириллу Папа сформулировал так: "Брат, мы не государственные чиновники, мы не можем использовать язык политики, только язык Иисуса. Для этого мы должны искать пути мира." По итогам разговора Франциск признал, что "настроен пессимистично, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну."

После интервью Папы Corriere della sera Московский патриархат опубликовал разъяснение, в котором обвинил Франциска в "выборе некорректной тональности" и искажении слов патриарха.