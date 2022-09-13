Папа римский прибыл в Казахстан с государственным визитом

Папа римский Франциск прибыл с трёхдневным государственным визитом в Казахстан.

В аэропорту его встретил президент Касым-Жомарт Токаев. Они провели краткую беседу. Позднее кортеж Франциска направился в резиденцию Токаева, где состоялась торжественная церемония встречи. Затем начались переговоры, передаёт Казахская служба Радио Свобода.

В рамках поездки Франциск примет участие в седьмом по счёту Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане. На этом форуме, который будет проходить в течение двух дней, ожидается присутствие около ста делегаций из 50 стран. Встреча папы римского с российским патриархом Кириллом, на которую рассчитывал Ватикан, в Нур-Султане не состоится. Глава РПЦ, до сих пор защищавший решение российского президента Владимира Путина о вторжении в Украину, от поездки в Нур-Султан недавно отказался, пишет агентство DPA.

Понтифик приехал в Казахстан по приглашению президента Токаева. Франциск – второй римский папа, посещающий страну. В 2001 году в Казахстане по приглашению Нурсултана Назарбаева побывал Иоанн Павел II.

Программой визита Франциска запланированы также молебен и встреча с представителями гражданского общества, отмечает Французское международное радио.

Для 85-летнего понтифика, который из-за проблем с коленом большую часть времени проводит в инвалидном кресле, это уже третья зарубежная поездка в 2022 году – после Мальты и Канады.