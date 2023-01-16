Роскомнадзор запретил более 200 сайтов по закону об "ЛГБТ-пропаганде"

Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации более 200 сайтов об ЛГБТ+ менее чем за месяц. Это следует из слов представителя Роскомнадзора, на которого ссылаются "Ведомости".

Закон о полном запрете "пропаганды" гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности в России вступил в силу 5 декабря 2022 года. В конце декабря Роскомнадзор получил право вносить сайты с такой информацией в реестр запрещённых.

Согласно сведениям источника "Ведомостей", после этого Роскомнадзор стал добавлять в список кратно больше сайтов об ЛГБТ+. Если в первые три недели декабря Роскомнадзор выявил 79 сайтов подобной тематики, то в следующие три недели, из которых одна пришлась на новогодние праздники, – уже 227.

Сайты, внесённые в реестр запрещённых, должны удалить "противоправный контент", иначе будут заблокированы. Законом также предусмотрен административный штраф до 400 тысяч рублей для физических лиц и до пяти миллионов – для юридических, если суд сочтёт информацию об ЛГБТ+, опубликованную в интернете, СМИ, книгах, фильмах или рекламе, пропагандой.

Юристы ещё на стадии разработки законопроекта отмечали, что в так называемом "законе об ЛГБТ-пропаганде" нет чёткого определения пропаганды и он может привести к запрету любых упоминаний ЛГБТ+.

Один из авторов закона депутат Госдумы Александр Хинштейн сказал "Ведомостям", что сейчас до участников рынка доводят разъяснения властей, что считается "пропагандой ЛГБТ", а что – "демонстрацией", которая запрещена в России только для несовершеннолетних.