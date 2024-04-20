Пашинян: российские пограничники покинут Тавушскую область Армении

Российские пограничники покинут участок границы с Азербайджаном в Тавушской области Армении. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, пограничники Армении и Азербайджана вместе будут способны самостоятельно охранять границу.

Пашинян уточнил, что российские погранпосты будут выведены из приграничной зоны после того, как там пройдут делимитация и последующая демаркация армяно-азербайджанской границы. Точных дат премьер-министр не привёл.

"Российские посты там появились по одной причине. То, что происходит сейчас, — это существенное изменение ситуации. Это значит, что у нас нет линии соприкосновения, у нас есть граница, а граница — это знак мира. Это будет означать, что пограничники Армении и Азербайджана будут сотрудничать друг с другом и смогут самостоятельно охранять границу", — цитирует Пашиняна Армянская служба Радио Свобода.

Ранее стало известно, что власти Армении и Азербайджана договорились о проведении государственных границ на участках четырех сел в Тавушской области Армении и четырех сел в Газахском районе Азербайджана, передает. Договор о делимитации границ будет основан на положениях Алма-Атинской декларации, согласно которой территориальная целостность бывших советских республик определялась в границах 1991 года.

В конце марта посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что наблюдательные посты российских пограничников были установлены на границе Армении и Азербайджана по личной просьбе Пашиняна и за счёт России. Копыркин также подчеркнул, что армянская сторона так и не решила легализовать размещение российских наблюдательных постов.

В начале марта Армения направила России официальное письмо о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта.

Москва и Ереван заключили договор о статусе российских погранвойск в Армении в сентябре 1993 года. По договору Ереван уполномочил Россию контролировать границу Армении с Турцией и Ираном. Содержание российских пограничников в Армении обеспечивают правительства обеих стран.

Ранее на этой неделе стало известно, что Россия начала выводить свой воинский контингент из Карабаха. Военнослужащие находились там с осени 2020 года после окончания боевых действий между Азербайджаном и Арменией — по договорённости между Баку, Ереваном и Москвой. Их статус был определён как миротворческий.

В 2023 году Азербайджан провёл в регионе военную операцию, по результатам которой вернул свой контроль над Карабахом, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика, в которой проживало преимущественно армянское население, прекратила своё существование. Около 120 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, опасаясь преследований со стороны Азебайджана. Баку при этом призывал местное население принять азербайджанское гражданство и не покидать свои дома.

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией пока не подписан.

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