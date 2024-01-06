Икону "Троица" Андрея Рублёва доставили в храм Христа Спасителя

В храм Христа Спасителя из реставрационного центра имени Грабаря привезли икону "Троица" Андрея Рублёва для рождественских богослужений.

"Образ Святой Троицы был помещен в специальный киот и установлен у правого клироса храма", — говорится в сообщении Русской православной церкви.

В реставрационном центре икона находилась под наблюдением в специальном помещении с климат-контролем. В транспортировке "Троицы" в храм участвовали представители Минкульта, центра имени Грабаря, Третьяковской галереи и православной церкви.

В 2022 году оригинальная икона "Троица", написанная в XV веке Андреем Рублёвым, стала причиной конфликта церкви с Третьяковской галереей и музейным сообществом. Одна из самых известных русских икон хранилась в музее при необходимой влажности и температуре, но летом 2022 года её передали на несколько дней в Троице-Сергиеву лавру. Утверждалось, что по возвращении работы на ней были обнаружены больше 60 повреждений.

В мае 2023 года Владимир Путин распорядился передать "Троицу" Русской православной церкви. Планировалось, что она год будет находиться в храме Христа Спасителя в Москве, а потом её выставят в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Резко против этого выступили музейное сообщество и ряд российских учёных, которые считают, что хранение иконы вне музейного пространства приведёт к её разрушению.

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