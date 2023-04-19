Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Пенсионерку из Москвы оштрафовали за комплимент Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский

Суд в Москве оштрафовал пенсионерку Ольгу Слегину на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. На неё написали три доноса за беседу в санатории, в которой она сделала комплимент президенту Украины. Об этом сообщил "Мемориал".

В декабре 70-летняя Слегина за ужином в нальчикском санатории обсуждала с уроженкой Одессы, как правильно произносится слово "паляниця". Также она поинтересовалась у соседа по столу, за Россию он или за Украину, и спросила о том же официантку. В ходе разговора Слегина сказала, что президент Украины Владимир Зеленский – "красивый молодой человек с хорошим чувством юмора", и уточнила, не кричат ли здесь "Слава Украине", как в Москве.

Через несколько дней Слегиной сообщили, что на неё написали три доноса, в которых говорится, что она "восхваляла Зеленского". Полицейские составили на Слегину протокол и доставили её в отдел. На допросе у неё проверили телефон, расспросили о связях с Украиной и дали подписать протокол "с её слов". Документ Слегина не смогла прочитать из-за проблем со зрением, но всё равно подписала там, где указали полицейские.

Позже выяснилось, что её слова в протоколе переиначили: якобы Слегина кричала в столовой "Слава Украине", выражала недовольство ситуацией в России и "провоцировала официантку".

Судебное заседание длилось не более пяти минут, сообщил "Мемориал". Судья отклонила ходатайства об отложении заседания по причине состояния здоровья Слегиной. Защита намерена обжаловать приговор.

  • Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные выступления или сообщения об участии российских войск в военных преступлениях.
  • Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
  • За год войны в России возбудили более шести тысяч дел о "дискредитации" российской армии, подсчитала "Медиазона".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG