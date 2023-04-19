Пенсионерку из Москвы оштрафовали за комплимент Зеленскому

Суд в Москве оштрафовал пенсионерку Ольгу Слегину на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. На неё написали три доноса за беседу в санатории, в которой она сделала комплимент президенту Украины. Об этом сообщил "Мемориал".

В декабре 70-летняя Слегина за ужином в нальчикском санатории обсуждала с уроженкой Одессы, как правильно произносится слово "паляниця". Также она поинтересовалась у соседа по столу, за Россию он или за Украину, и спросила о том же официантку. В ходе разговора Слегина сказала, что президент Украины Владимир Зеленский – "красивый молодой человек с хорошим чувством юмора", и уточнила, не кричат ли здесь "Слава Украине", как в Москве.

Через несколько дней Слегиной сообщили, что на неё написали три доноса, в которых говорится, что она "восхваляла Зеленского". Полицейские составили на Слегину протокол и доставили её в отдел. На допросе у неё проверили телефон, расспросили о связях с Украиной и дали подписать протокол "с её слов". Документ Слегина не смогла прочитать из-за проблем со зрением, но всё равно подписала там, где указали полицейские.

Позже выяснилось, что её слова в протоколе переиначили: якобы Слегина кричала в столовой "Слава Украине", выражала недовольство ситуацией в России и "провоцировала официантку".

Судебное заседание длилось не более пяти минут, сообщил "Мемориал". Судья отклонила ходатайства об отложении заседания по причине состояния здоровья Слегиной. Защита намерена обжаловать приговор.