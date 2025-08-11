Пенсионный фонд Норвегии прекратил инвестиции в израильские компании

Государственный пенсионный фонд Норвегии, крупнейший в мире фонд национального благосостояния, прекратил инвестиции в 11 израильских компаний. Об этом сообщает Norges Bank Investment Management (NBIM), управляющий фондом. Его активы на конец первого квартала 2025 года оценивались в один триллион 700 миллиардов долларов.

Кроме того, фонд решил расторгнуть контракты с внешними управляющими в Израиле и перевёл все инвестиции под управление собственных подразделений.

Генеральный директор NBIM Николай Танген объяснил эти меры "чрезвычайными обстоятельствами" и гуманитарным кризисом в секторе Газа, где ситуация ухудшилась в условиях военных действий.

В ночь на 8 августа израильский военно-политический кабинет утвердил план полного контроля над городом Газа, что, по словам высокопоставленных израильских чиновников, фактически означает оккупацию города.

Ранее министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг поручил проверить все израильские инвестиции фонда после сообщений о том, что один из его активов — Bet Shemesh Engines — поставляет истребители, участвующие в атаках на Газу. В 2023 году фонд впервые приобрел 1,3% акций этой компании, а в прошлом году увеличил долю до 2,1%.

Израильские власти утверждают, что армия ведёт операцию в Газе с целью уничтожить группировку ХАМАС, признанную террористической в США и Евросоюзе, и вернуть заложников, находящихся в руках джихадистов после нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года. По последним данным, в Газе остаются около 50 заложников, из них в живых не более 20.

