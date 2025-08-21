Ссылки для упрощенного доступа

Пентагон предупредил союзников о минимальном участии в гарантиях безопасности для Украины

Продолжение: Вэнс: Россия хочет территорий, а Украина - гарантий

Пентагон предупредил союзников о минимальном участии США в гарантиях безопасности для Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщил журнал Politico. По данным издания, такой ответ получили во время встречи руководители оборонных ведомств Великобритании, Франции, Германии и Финляндии.

"Становится очевидным, что реализовывать гарантии на практике будет Европа", — цитирует Politico дипломата НАТО, который был проинформирован о переговорах. "США не берут на себя полностью никаких обязательств".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 19 августа отметила, что президент США не собирается отправлять в Украину своих военных, но не исключает других вариантов обеспечения гарантий безопасности.

Газета The Times сообщает в четверг, что европейские страны от США размещения в граничащей с Украиной Румынии американских истребителей F-35, обязательств по поставкам Киеву систем ПВО и предоставления европейским союзникам спутников для разведки в интересах Украины.

На фоне переговоров Трампа с Зеленским


