Axios: комиссию по гарантиям для Украины возглавил Марко Рубио

Высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран в ближайшие дни, как ожидается, займутся разработкой гарантий безопасности для Украины, создана совместная рабочая комиссия, пишет во вторник Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждений.

Рабочую комиссию возглавил госсекретарь США Марко Рубио. В обсуждениях задействованы советники по национальной безопасности стран-участниц.

"В ближайшие дни все будут работать от рассвета до заката над гарантиями безопасности. Возможно, к концу недели появится какая-то ясная архитектура", - рассказал Axios украинский чиновник.

Гарантии безопасности были ключевой темой встреч президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и семью европейскими лидерами в понедельник, 18 августа, в Белом доме.

Трамп договорился с европейскими лидерами о совместной работе над гарантиями для Украины, аналогичными 5 статье Устава НАТО. Она обязывает союзников по альянсу оказывать взаимную защиту государству-члену, которое подверглось нападению. Когда речь зашла о роли США в этих планах, Трамп "был неточен", пишет Axios со ссылкой на европейский источник.

Когда Дональд Трамп позвонил российскому президенту после разговора с Зеленским и европейскими лидерами он, по данным Axios, призвал Владимира Путина "быть реалистом" и встретиться с президентом Украины для обсуждения вопроса территорий.

В интервью Fox News во вторник Дональд Трамп сказал, что Украина не может быть членом НАТО, но отметил, что европейские страны готовы разместить войска на украинской территории. Наземного присутствия США в Украине не будет, подчеркнул Трамп, добавив при этом, что он открыт для предоставления американской воздушной поддержки любым европейским силам в Украине. Трамп высказал мнение, что российский президент Владимир Путин примет американо-европейские гарантии для Украины. "Но мы узнаем об этом в ближайшие недели", - добавил глава Белого дома.

Кремль давно выступает против любых подобных схем, с привлечением иностранных военных, на территории Украины.