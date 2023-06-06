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Первое заседание по новому делу Навального назначено на 19 июня

Колония № 6 во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный

Первое заседание по новому делу против оппозиционного политика Алексея Навального назначено на 19 июня. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Мосгорсуд будет проводить выездные заседания в исправительной колонии № 6 Владимирской области, где Навальный отбывает наказание. По словам Ярмыш, первое заседание будет открытым: "Это значит, что журналистов должны допустить", – добавила она.

6 июня в колонии прошло предварительное заседание, на которое журналистов не пустили.

Новые обвинения против Навального выдвинуты по семи статьям Уголовного кодекса. Самая тяжёлая из этих статей – о создании экстремистского сообщества. Такими сообществами российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального. По этой статье может грозить наказание до десяти лет лишения свободы.

Другие статьи – призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма. В отдельное производство выделен эпизод по статье о терроризме.

Сам Навальный и его соратники считают уголовное преследование политическим.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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