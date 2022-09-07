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"Первый канал" снимет фильм о Новороссии с умершими актёрами

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст

Генеральный директор российского государственного "Первого канала" Константин Эрнст рассказал о новом телепроекте. По его словам, канал намерен снять ремейк классического фильма режиссера Акиры Куросавы "Семь самураев", но действие будет происходить, как выразился Эрнст, "где-то в Новороссии". Кроме того, в главных ролях предстанут уже покойные звёзды советского кино - их намерены "воскресить" при помощи компьютерных технологий.

Выступая на просветительском марафоне общества "Знание", Константин Эрнст объявил, что местом действия нового проекта будет "Новороссия", а временем - эпоха гражданской войны в России на рубеже 1910-х и 1920-х годов. Как и в оригинальном фильме, сюжет будет повествовать о семерых воинах, защищающих мирных жителей от притеснений.

Особенностью фильма, по словам Эрнста, станет использование компьютерных технологий deep fake, что позволит придать персонажам внешность и голоса уже умерших популярных актёров советского времени - "тех, кого мы так любим и кого нам так не хватает", сказал Эрнст.

Заместитель председателя комитета Госдумы России по культуре Елена Драпеко поддержала подобную инициативу. В комментарии изданию "Говорит Москва" она посчитала, что "симпатия к старым персонажам снова возродится и даст дополнительный импульс новому кино."

В качестве примера новых технологий в кинематографе Константин Эрнст продемонстрировал фрагменты из сериала "Диверсант", в которых компьютерный аватар "доиграл" роль, исполненную актёром Владиславом Галкиным, который умер в период съёмок. Отец Галкина тогда заявил, что как художественный приём это неожиданно и интересно, но с точки зрения человеческой подобное его смущает.

  • Фильм Акиры Куросавы «Семь самураев» вышел в 1954 году. Лента считается одной из наиболее важных и влиятельных японских картин в мире. Она рассказывает о средневековых междоусобицах, в ходе которых жители деревни нанимают семерых самураев для защиты от набегов грабителей.

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