Петербуржца осудили условно по делу о призывах к экстремизму

Суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя к Вадима Цветкова к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Его признали виновным в призывах к экстремизму. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следователей, в феврале прошлого года Цветков под псевдонимом "Вадяй Кислый!" опубликовал в телеграм-канале "Отряды Гражданской Самообороны России" некие призывы к насилию над сотрудниками полиции. Сообщается, что петербуржец признал вину.

В апреле 2021 года сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Петербурга Александра Бердникова. Позднее суд назначил ему запрет определённых действий. По версии следствия, он якобы опубликовал в телеграм-канале "Отряды Гражданской Самообороны России" аудиозаписи в которых были призывы к массовым беспорядкам. Сообщается, что Бердников частично признал вину.