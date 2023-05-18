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Лицом к событию

Плохая идея для развития страны

Ансамбль Березка празднует свое 75-летие в концертном зале им. Чайковского 15 мая 2023

Граждане России получили на свои электронные почты письма счастья от Госуслуг. Точнее, они получили предложение прислать свои идеи, как счастливо развиваться России. Одна журналистка взяла и написала им, что надо сначала войну остановить. Это предложение повисело 15 минут и было удалено как "неконструктивное". Что еще им туда пишут? Возможно ли хоть какое-то развитие страны, пока она продолжает агрессию? А также репрессии против собственных граждан, очередная серия которых случилась сегодня. В гостях: журналист "Верстки" Маргарита Логинова, бизнесмен Евгениий Чичваркин, политик Олег Степанов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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