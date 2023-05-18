Плохая идея для развития страны

Граждане России получили на свои электронные почты письма счастья от Госуслуг. Точнее, они получили предложение прислать свои идеи, как счастливо развиваться России. Одна журналистка взяла и написала им, что надо сначала войну остановить. Это предложение повисело 15 минут и было удалено как "неконструктивное". Что еще им туда пишут? Возможно ли хоть какое-то развитие страны, пока она продолжает агрессию? А также репрессии против собственных граждан, очередная серия которых случилась сегодня. В гостях: журналист "Верстки" Маргарита Логинова, бизнесмен Евгениий Чичваркин, политик Олег Степанов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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