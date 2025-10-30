Ссылки для упрощенного доступа

По делу об ограблении Лувра задержан новый подозреваемый

Третьего из четырёх предполагаемых участников кражи императорских драгоценностей из Галереи Аполлона в Лувре задержали вечером 29 октября, сообщает BFMTV.

По данным телеканала, задержанный может входить в состав так называемых "коммандос Лувра" и, предположительно, принимал непосредственное участие в ограблении. Его допросили, а двум другим подозреваемым накануне уже предъявили обвинения, а затем арестовали.

Телеканал La Chaîne Info утверждает, что 29 октября по делу были задержаны четверо человек, RTL сообщает о пяти задержанных.

19 октября во время рабочего дня злоумышленники в масках проникли в Лувр и похитили девять экспонатов из императорской коллекции, включая ювелирные изделия, принадлежавшие императору Наполеону и его жене Жозефине. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро.

Директор Лувра Лоранс Де Кар после этого подала прошение об отставке, но президент Франции Эммануэль Макрон отклонил её просьбу.

Бои за Купянск
Бои за Купянск

Бои за Купянск

Генштаб РФ заявил о котле для ВСУ


