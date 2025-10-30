По делу об ограблении Лувра задержан новый подозреваемый

Третьего из четырёх предполагаемых участников кражи императорских драгоценностей из Галереи Аполлона в Лувре задержали вечером 29 октября, сообщает BFMTV.

По данным телеканала, задержанный может входить в состав так называемых "коммандос Лувра" и, предположительно, принимал непосредственное участие в ограблении. Его допросили, а двум другим подозреваемым накануне уже предъявили обвинения, а затем арестовали.

Телеканал La Chaîne Info утверждает, что 29 октября по делу были задержаны четверо человек, RTL сообщает о пяти задержанных.

19 октября во время рабочего дня злоумышленники в масках проникли в Лувр и похитили девять экспонатов из императорской коллекции, включая ювелирные изделия, принадлежавшие императору Наполеону и его жене Жозефине. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро.

Директор Лувра Лоранс Де Кар после этого подала прошение об отставке, но президент Франции Эммануэль Макрон отклонил её просьбу.