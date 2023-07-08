По уголовному делу режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук назначили новую экспертизу. Об этом сообщил главный редактор "Новой Газеты" Дмитрий Муратов.

По его словам, следствие заново проверит текст после того, как предыдущая была раскритикована в суде. Новую экспертизу будут проводить по запросу регионального ФСБ по Свердловской области, сказал Муратов в интервью ютьюб-каналу "Живой гвоздь". Внимание на это обратила редакция Север.Реалии.

Режиссёр и драматург обвиняются по статье об оправдании терроризма из-за пьесы "Финист Ясный Сокол", которую написала Петрийчук и поставила Беркович. Она повествует о российских женщинах, которые уехали в Сирию и вышли замуж за радикальных исламистов.

Авторам спектакля грозит до 7 лет лишения свободы. Они были взяты под стражу в начале мая. Доказательством в деле следствие называет экспертизу религиоведа Романа Силаньтева, публично называвшего Беркович "еврейкой", которая "активно за ваххабитов выступает". Себя он называет создателем прикладной науки "деструктологии".

Обращение с критикой экспертизы подписали десятки ученых. На заседании 30 июня адвокат Петрийчук – Сергей Бадамшин – представил суду ответ Минюста, из которого следует, что "деструктологическая экспертиза" не может быть доказательством в суде, так как "деструктология" – это не наука.

Однако суд все равно продлил арест Беркович и Петрийчук.