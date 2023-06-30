Суд продлил арест Евгении Беркович и Светлане Петрийчук

Суд в Москве продлил арест режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук до 10 сентября. Об этом сообщает "Медиазона" из зала суда.

Поддержать их в суде пришли около 30 человек, в том числе лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов.

Защита просила изменить меру пресечения. Ранее Беркович рассказывала, что воспитывает двух приёмных дочерей с особенностями, которых нельзя разлучать с матерью. "Они большую часть жизни провели в детском доме, они знают, что если мама в тюрьме, то мама не вернётся", – сказала она. На заседании суда это подтвердила судебный эксперт-психолог Алиса Колесова, сообщившая, что у дочерей Беркович в разлуке с матерью уже наблюдается заметный нейропсихический регресс.

Защитница Петрийчук отмечала, что Светлана – единственный кормилец для своих пожилых родителей.

Адвокаты также уточнили, что за время нахождения Беркович и Петрийчук в СИЗО их не посещали следователи, с ними не велись следственные действия, и практический смысл содержания их под стражей защите непонятен.

Беркович и Петрийчук арестовали в начале мая по уголовной статье об оправдании терроризма из-за спектакля "Финист ясный сокол", который поставила Беркович по одноимённой пьесе Петрийчук.

В пьесе рассказывается о российских женщинах, которые решили виртуально выйти замуж за приверженцев радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу постановки, как сообщали её создатели, легли реальные приговоры и протоколы допросов женщин. В 2022 году спектакль победил в двух номинациях на главную российскую театральную премию "Золотая маска".

Уголовное дело было возбуждено в том числе на основании экспертизы Романа Силантьева, который называет себя деструктологом – специалистом по несуществующей науке деструктологии.

Адвокат Сергей Бадамшин в пятницу опубликовал ответ Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России на адвокатский запрос о так называемой комплексной деструктологической судебной экспертизе. Согласно этому ответу, такая экспертиза "как вид (род) не существует" и не может быть признана судебной экспертизой "по причине отсутствия в деструктологии общепринятых научных и практических данных". На суде в пятницу Бадамшин добавил, что на эксперта-"деструктолога" Романа Силантьева подано заявление в СК о разжигании ненависти по отношению к евреям.

По таким делам, как дело Беркович и Петрийчук, должны быть проведены судебные лингвистические или комплексные психолого-лингвистические экспертизы, говорится в документе. Защита считает, что этот ответ полностью дисквалифицирует позицию обвинения.

Судья приобщила этот материал к делу, но на решение суда о продлении меры пресечения он никак не повлиял.

В поддержку Беркович и Петрийчук, которым грозит до пяти лет лишения свободы за спектакль, выступили десятки деятелей культуры, правозащитников и активистов.