Под Мелитополем в результате взрывов повреждён автомобильный мост  

Под аннексированным Мелитополем в Запорожской области Украины в результате двух взрывов повреждён автомобильный мост, сообщил представитель российской администрации области Владимир Рогов. По его словам, у опоры моста была заложена взрывчатка. Рогов обвинил в произошедшем украинскую сторону.

Официально власти Украины взрыв моста под Мелитополем пока не комментировали, однако военные паблики, как украинские, так и российские, называют целью диверсии нарушение одной из важных логистических цепочек Вооружённых сил РФ, благодаря которой российская армия получает необходимые для своих нужд грузы на оккупированной территории Запорожской области.

Ранее военные аналитики и представители разведок нескольких западных стран неоднократно заявляли, что Запорожская область и, в частности, Мелитополь являются наиболее вероятными целями следующего наступления украинской армии.