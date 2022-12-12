Под Мелитополем в результате взрывов повреждён автомобильный мост  

Под аннексированным Мелитополем в Запорожской области Украины в результате двух взрывов повреждён автомобильный мост, сообщил представитель российской администрации области Владимир Рогов. По его словам, у опоры моста была заложена взрывчатка. Рогов обвинил в произошедшем украинскую сторону.
Официально власти Украины взрыв моста под Мелитополем пока не комментировали, однако военные паблики, как украинские, так и российские, называют целью диверсии нарушение одной из важных логистических цепочек Вооружённых сил РФ, благодаря которой российская армия получает необходимые для своих нужд грузы на оккупированной территории Запорожской области.
Ранее военные аналитики и представители разведок нескольких западных стран неоднократно заявляли, что Запорожская область и, в частности, Мелитополь являются наиболее вероятными целями следующего наступления украинской армии.
- Вечером 10 декабря украинские военные – по сообщениям как украинских, так и российских источников – нанесли удар по Мелитополю. Украинские источники, которые цитирует Би-би-си, утверждают, что целью стал базовый лагерь одного из подразделений 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии (базируется в Северной Осетии). В качестве базы, как утверждается, использовался бывший курортно-гостиничный комплекс "Привал охотника". В результате взрывов и пожаров были убиты и ранены до 200 российских военных – заявил мэр Мелитополя Иван Фёдоров.
- 7 декабря стало известно, что на назначенного Россией замглавы Мелитополя Николая Волыка было совершено покушение. Издание "База" со ссылкой на следователей сообщило, что взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, было установлено на фонаре недалеко от подъезда дома, где живёт Волык. В результате взрыва в доме вылетели стёкла в окнах вплоть до девятого этажа, уточнило издание Astra. По предварительной оценке, мощность взрывчатки составила около 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва никто не пострадал.
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