Под небом голубым есть город золотой. Мечты о "русском Тайване"

Гарри Каспаров, член "Российской демократической платформы" в Парламентской ассамблее Совета Европы, подготовил для очередной сессии этой организации обращение, в котором призвал страны Запада способствовать оформлению "политической субъектности" россиян, являющихся противниками действующего российского режима.

Эта идея не нова – бывший чемпион мира по шахматам и один из самых радикальных противников Владимира Путина высказывал ее и раньше. В манифесте "Форума свободной России" прямо говорится о квазигосударственном образовании, которое бы приютило всех "хороших русских". Одни горько смеются над очередным утопическим прожектом, другие морщатся от очередной попытки российской эмиграции отстаивать свои интересы в условиях непрекращающейся агрессии России против Украины.

Некоторые посты сокращены.

Гарри Каспаров

Обращение Форума свободной России к странам Европы

Идёт уже пятый год большой войны в Европе. И до сих пор у свободного мира нет ясно сформулированной стратегии противостояния путинскому фашизму.

Путинская Россия — это не просто диктатура. Это машина войны. Война для неё — не средство. Война для неё — форма жизни. Сегодня она уничтожает Украину. Завтра будет нести смерть и разрушения дальше — везде, где встретит слабость и неготовность к противостоянию. Разговоры о перемирии с путинской Россией — это трусость и самообман. Пока существует этот режим, война будет продолжаться и разрастаться. Единственное, что может принести Европе мир, — это полная ликвидация путинского режима.

Но нужно ясно понимать и другое: без альтернативы путинской власти никакое свободное будущее России невозможно.

Такая альтернатива должна возникнуть уже сейчас — из граждан России, которые порвали все связи с режимом и готовы создать новую политическую матрицу для борьбы с диктатурой. Именно эта сила должна стать политическим субъектом, способным взять на себя историческую ответственность за страну после крушения нынешней власти.

Сегодня антипутинские россияне оказались в странном и унизительном положении. Для Кремля они — враги, а для Запада — граждане второго сорта. Россиянам, порвавшим с путинской системой, сегодня буквально некуда идти. Но война должна вестись не против русских как народа, а против источника войны, террора и агрессии. Свободный мир должен наконец увидеть разницу между путинским государством и теми россиянами, которые с ним порвали и готовы ему активно противостоять.

Мы все еще в меньшинстве. Но нас миллионы. И мы — огромная сила.

Этой силе нужна политическая субъектность. Нам нужен своеобразный "Русский Тайвань" — экстерриториальный квазигосударственный субъект, который станет точкой сборки для всех граждан России, не желающих отождествлять себя с путинским фашизмом.

Именно такой "Русский Тайвань" может стать ключевым фактором успеха — и для противостояния российской агрессии сегодня, и для переустройства постпутинской России завтра.

Если Европа действительно хочет победы над путинским фашизмом, она должна признать и поддержать политическую альтернативу ему — организованную, институционально оформленную силу, способную объединить всех граждан России, которые хотят положить конец путинскому кошмару и на обломках империи построить новую, современную и свободную страну.

Olga Fitch

Лучшее из всего возможного.

Жаль только, что неосуществимо.

Идеализм к рф неприменим.

Vladas Šipicynas

А что мешало создать этот "русский Тайвань" в той части Курской области, что полгода была освобождённой ВСУ?

Katia Margolis

Признаюсь, меня слегка озадачило заявление уважаемого мною Гарри Каспарова относительно создания "Русского Тайваня", изложенное в "Обращении Форума свободной России к странам Европы", которое будет зачитано сегодня в ПАСЕ.

Идея понятна. В век интернета и соцсетей идея виртуального государства — как антидота против реванша анахронизма завоеваний и хронических агрессий, и мысль об экстерриториальности мне близка и симпатична. Как и идея ризом и горизонтальных структур вместо иерархий

Пусть даже я лично не хочу быть частью ничего вновь образованного "русского", но это моя личная позиция. Я знаю много адекватных и порядочных людей, которые стремятся к такому объединению

Но что будет объединять этих людей? Общий враг? Идеи, изложенные в словах?

Собственно, именно лингвистический аспект этого текста уважаемого Гарри Каспарова меня смутил больше всего.

Слова всегда говорят больше говорящего их.

Для начала меня сильно озадачило прилагательное "Русский" в заголовке. "Русский Тайвань".

Ну, ок, предположим, при переводе на английский и другие языки это различие теряется. Но речь же идет о россии и тут замена "российский" на "русский" считывается довольно однозначно.

Во-вторых— и это прямо связано— во всем длинном тексте я ни разу не увидела слова "колонии" или любого другого однокоренного слова.

Как и не встретила никаких намеков на другие нации, живущие на территории нынешней агрессивной кгб/фсб-империи рф, которую Каспаров, как и все оппозиционеры, предпочитают называть "путинский режим". Как будто, включая иной режим автоматически происходит деколонизация и замена менталитета населения.

В последнем абзаце текста внезапно появляется слово "империя". После ее краха на обломках должно возникнуть что-то прекрасное. То ли напишут наши имена, то ли "из тяжести недоброй когда-нибудь прекрасное создам".

Но ничего об империи и колониальной природе нынешней российской агрессии и ее предыдущих агрессий в тексте нет.

Там написано "Путинская Россия — это не просто диктатура. Это машина войны. Война для неё — не средство. Война для неё — форма жизни".

Что это за "машина", если не империя в своей главной функции завоевания и подавления?

И дальше— призыв к Европе "Но война должна вестись не против русских как народа, а против источника войны, террора и агрессии".

И снова — следим за словами —мы видим слово "русские", когда речь идет о 200 народах, населяющих эту территорию. Каждый четвертый житель нынешней рф —НЕ РУССКИЙ.

Из текста я не поняла, где находится этот "источник войны, террора и агрессии", если не в головах и менталитете и соответственно поступках или отсутствии их тех самых россиян?

Или русских?

Поясните, пожалуйста.

Как мир поймет эту разницу, если даже самые адекватные противники режима продолжают путать базовые понятия и оперировать имперской картиной русского мира?

(пусть даже не сознательно— тем симптоматичнее глубина этого подсознания)

И нет, я не цепляюсь к словам. За каждым словом— айсберг непроработанной истории в собственном менталитете. И бомба замедленного действия — "можем повторить".

Сомнения мои связаны именно с этим. Без этой тяжелой критической работы авторефлексии и переосмысления самих себя невозможно никакое будущее.

И прежде, чем говорить о том, что Европа и мир должен россиянам, предлагаю поговорить об ответственности россиян перед миром за то, что россия творит не только в Украине, но с миром и в мире в целом. Борис Романов

Отмечаю некоторое изменение позиции Каспарова и форума. Сначала они топили только за поставки вооружений для Украины, не признавая никакой субъектности в россиянах для изменений.

Теперь они говорят о поддержке антивоенных россиян и о чётком разделении россиян и путинского режима.

Считаю, что это позитивная тенденция. В этом плане позиции в российской оппозиции начинают сглаживаться.

Действительно очень важно четко отделить Путина от россиян.

Путины уходят, а Россия и россияне будут дальше.

Александр Кушнир

Новый Тайвань

Эту идею я впервые услышал от Каспарова. Если более миллиона русских с начала СВО покинули Россию они от этого не перестали быть русскими, и хотели бы иметь своё "базирование" за рубежом. Им категорически не нравится то, что происходит сегодня на их Родине, но, как написал выше, от этого они не перестают быть русскими.

Как всё новое, идея сначала показалась мне абсолютной экзотикой, но услышав это словосочетание вновь, сегодня мне так не кажется. Если, на много лет вперёд, Россия останется в идеологии сегодняшнего дня, то в варианте 20% "либерастов" эта политика для них чужда. И, как только станет возможным, они будут искать способы уехать из страны и Российский Тайвань, конечно же, может усилить российскую эмиграцию. И если это кому-то интересно, или их волнует пребывания этих людей в России, представления о жизни на Родине этих людей должно соответствовать их чаяниям. В противном случае не будет ничего удивительного, что население российского Тайваня может расти.

Станет ли исконная Россия сильнее от потери 20-25 млн совсем не худших людей – большой вопрос?!

Иван Беляев

Хотя последнее заявление "российской платформы в ПАСЕ" про "русский Тайвань" было принято коллективно, не секрет, что изначальным автором всей этой галиматьи является Каспаров.

Всё вместе это создаёт потрясающую картину: человек, который никаким образом не связывает своей судьбы с Россией (почему бы и нет, его право) и никого в России не представляет (ну так случилось, по объективным и субъективным причинам), тем не менее хочет для себя статуса некоего "лидера российской оппозиции" и "российского политика в изгнании", а для этого изобретает умозрительную конструкцию, не имеющую ни юридической почвы, ни исторических аналогий (собственно, та аналогия, которой он пользуется, только подчёркивает бессмысленность всего этого - Тайвань никогда, ни одной секунды не был "Китаем для хороших китайцев").

Поскольку с одной стороны Гарри Кимович и в эмиграции тоже никого не представляет, а с другой - в западных кабинетах, куда он вхож, никто ему никаких институциональных оснований для этого "Тайваня" не подарит, всё это пустое сотрясание воздуха.

В чём я, правда, не сомневаюсь, что в случае чего за допуск туда сдирали бы шкуру в сто раз безжалостней, чем все иммиграционные службы всех европейских стран вместе взятых.

Дмитрий Шушарин

Каспаров грезит русским Тайванем, Рогов и прочие говорят, что Путин хочет мира, Шелин вопиет о безумии Трампа и Путина, - ну, прям советская карательная психиатрия. Кашин на "Голосе Берлина" восторгается Боней, от которой кипятком писает гламурный сегмент массовой культуры в диаспоре.

Нет, никогда, ничей я не был современник,

Мне не с руки почет такой. (известно кто, 1924 год)

Дмитрий Милин

"Форум свободной России" Каспарова выпустил обращение к странам Европы с предложением создать "экстерриториальный квазигосударственный субъект, который станет точкой сборки для всех граждан России, не желающих отождествлять себя с путинским фашизмом"

Тайвань:

а) Многого добился в экономике и технологиях

б) Оттяпал у Китая часть территории в результате поражения (!!!) в гражданской войне от коммунистов.

в) Признан 11 странами мира

Что из это Каспаров хочет для своего "русского Тайваня"?

Федор Крашенинников

1. Никакого "Русского Тайваня" не будет и быть не может.

2. Гражданин Хорватии Г. Каспаров и сам это прекрасно понимает, но продолжает нести эту чушь

3. Трудно дискредитировать платформу при ПАСЕ дальше, но рассказывая эту чушь европейцам Каспаров справится и с этим. И да, создать Тайвань очень просто - надо, будучи международно признанной властью, проиграть гражданскую войну, эвакуироваться на какой-нибудь остров и при поддержке США там окопаться. Других способов нет.

Первые 40 лет своего существования Тайвань был жестокой военной диктатурой

Про другие ловушки "Тайваня" уже просто лень говорить. Например, про то, что первые 40 лет своего существования он был жестокой военной диктатурой, без всяких выборов и демократии. Впрочем, Каспаров возможно и мечтает стать диктатором для нескольких тысяч (он фантазирует о нескольких сотнях тысяч) несчастных людей, вынужденных вместо документов употреблять выданную им бумажку. Другое дело, что идея разрешить одним эмигрантам выдавать международно-признаваемые документы другим эмигрантом абсурдна для любого чиновника и дипломата как ЕС, так и каждой страны в отдельности.

Валерий Яронов

Это выгодно путинскому режиму и это есть неправильно. Путину выгодно чтобы оппозиция признала его субъектность в пределах оккупированной его бандой России. Ему хочется, чтобы те, кто имеет возможность координировать борьбу внутри страны умыли руки и отказались от борьбы. Поэтому первостепенной задачей спецслужб будет формирование подобных "тайваней". Сегодня в рамках успешной стратегии борьбы с режимом оппозиции требуется провести удаленно законные выборы, выбрать действующий в изгнании парламент, альтернативное путинскому режиму правительство и именно объявить себя перед миром и россиянами законной российской властью, за которой обязательно в исторической перспективе останется победа.

После "обращения" Гарри Каспаров опубликовал "декларацию граждан Новой России", в которой фактически дается ответ на претензии многих комментаторов о зациклености российских эмигрантов на своей судьбе и дефиците у них эмпатии к Украине.

Мы, граждане Российской Федерации, порвавшие с путинским режимом, тем не менее осознаём свою ответственность за агрессивную войну, которую Россия развязала против Украины. Мы убеждены: сегодня на полях сражений в Украине решается судьба не только самой Украины, но и судьба всего свободного мира. Если российская армия оккупантов не будет разгромлена, новый виток эскалации и разрастание войны станут неизбежными.

Мы заявляем о своём полном политическом и нравственном разрыве с путинским государством, его преступной войной и имперской идеологией. Мы подтверждаем свою солидарность с Украиной, сражающейся за свободу, независимость и европейское будущее, и считаем её победу необходимым условием мира в Европе.

Наша цель — трансформация имперской России в современное демократическое государство или в несколько демократических государств. Для достижения этой цели необходимо обеспечить победу Украины над путинским преступным режимом.

Мы заявляем о своей приверженности следующим принципам:

1. Россия ведёт преступную, агрессивную и империалистическую войну против Украины.

2. Украина должна получить все необходимые вооружения, технологии, финансовые ресурсы и иные средства для разгрома оккупантов и восстановления своей территориальной целостности.

3. Демократический мир должен использовать все имеющиеся у него механизмы санкционного давления для подрыва военного и экономического потенциала российского режима.

4. Вооружённое сопротивление путинскому режиму является легитимной и оправданной формой борьбы.

5. Моральный долг каждого ответственного гражданина России — оказывать поддержку Вооружённым силам Украины всеми доступными средствами.

6. Установившийся в России преступный террористический режим должен быть уничтожен.

7. Военный разгром России является первоочередным условием падения диктатуры и единственным шансом на создание современного, свободного и демократического государства.

8. Все захваченные Россией территории Украины и других государств должны быть освобождены.

9. Все российские военные преступники должны быть преданы суду и понести наказание за совершённые преступления.

10. Россия обязана выплатить Украине репарации в соответствии с международным правом.

11. Национальные республики и народы, ныне входящие в состав Российской Федерации, имеют право на самоопределение.

Военный и идеологический разгром путинского фашизма невозможен без создания основы нового российского государственного устройства. Такая политическая реальность уже сегодня стихийно складывается под бело-сине-белым флагом. Для реализации нашей программы необходимо создание международно-правового механизма, который закрепит статус и права граждан России, подписавших настоящую декларацию и заявивших о готовности стать полноценными участниками общеевропейской коалиции и защищать ценности свободного мира от путинской агрессии.

Именно эта новая политическая субъектность должна стать плацдармом трансформации России из постоянного источника глобальной угрозы в ответственную и конструктивную часть свободного мира, участвующую в решении общих проблем человечества.