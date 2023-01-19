Подоляк: сообщившего о нападении РФ, убили из-за отсутствия координации

Украинского банкира Дениса Киреева убили из-за того, что в первые дни войны между силовыми ведомствами Украины не было единой координации. Об этом в интервью Delfi рассказал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"К нему были определенные претензии с одной стороны, а с другой стороны эти претензии не успели урегулировать в диалоговом формате", — отметил Подоляк.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что разведка Украины узнала о приказе президента России начать вторжение, от Киреева. Банкир участвовал в российско-украинских переговорах в Гомельской области в конце февраля и был убит в Киеве в начале марта при невыясненных обстоятельствах.

Киреев был связан с Главным управлением разведки Минобороны Украины и консультировал по направлению, касающемуся военных столкновений, отметил советник.

Подоляк также рассказал, что Киреев не был российским агентом, хотя Москва якобы представляла его шпионом внутри украинской делегации.

45-летний Денис Киреев работал в украинских подразделениях Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а также в "Ощадбанке".

13 февраля украинский "5 канал" показал расследование, в котором утверждалось, что украинец был оперативным сотрудником ФСБ, который ежемесячно ездил в Россию для общения с кураторами.

В интервью The Wall Street Journal руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что весной 2021 года лично обратился к Кирееву с просьбой попытаться внедриться в российскую военную разведслужбу, используя свои связи и контакты. Киреев согласился на это предложение и, по данным издания, стал ездить в Харьковскую область, где вместе с еще одним сотрудником военной разведки на машине пересекал границу с Россией. Он возвращался через несколько дней, после чего передавал собранную информацию Буданову.

В марте о том, что Киреева могли убить по недоразумению сообщало издание "Агентство".

Больше новостей Радио Свобода: