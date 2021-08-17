Управление МВД по Новосибирской области подало иск на 2,8 млн рублей к местным оппозиционерам из-за январской акции в поддержку политика Алексея Навального. Помощник депутата местного горсовета Даниил Маркелов, который является одним из ответчиков, опубликовал карточку иска с сайта Железнодорожного районного суда.

Всего ответчиками по этому иску указаны шесть человек, среди них экс-глава местного штаба Навального Сергей Бойко (штабы Навального были признаны экстремистскими и запрещены летом нынешнего года), бывшая сотрудница организации Елена Носковец, помощница депутата горсовета Антона Картавина Наталья Позднякова, участник "Коалиции 2020" Вячеслав Якименко и бывший депутат Госдумы Аркадий Янковский.

Сергей Бойко опубликовал на своей странице в Facebook расчет исковых требований о возмещении ущерба из-за акции. Полиция оценила расходы на сверхурочные выплаты для своих сотрудников в 2,7 миллиона. Остальные деньги – расходы на горюче-смазочные материалы для автомобилей ОВД.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >