Управление МВД по Новосибирской области подало иск на 2,8 млн рублей к местным оппозиционерам из-за январской акции в поддержку политика Алексея Навального. Помощник депутата местного горсовета Даниил Маркелов, который является одним из ответчиков, опубликовал карточку иска с сайта Железнодорожного районного суда.
Всего ответчиками по этому иску указаны шесть человек, среди них экс-глава местного штаба Навального Сергей Бойко (штабы Навального были признаны экстремистскими и запрещены летом нынешнего года), бывшая сотрудница организации Елена Носковец, помощница депутата горсовета Антона Картавина Наталья Позднякова, участник "Коалиции 2020" Вячеслав Якименко и бывший депутат Госдумы Аркадий Янковский.
Сергей Бойко опубликовал на своей странице в Facebook расчет исковых требований о возмещении ущерба из-за акции. Полиция оценила расходы на сверхурочные выплаты для своих сотрудников в 2,7 миллиона. Остальные деньги – расходы на горюче-смазочные материалы для автомобилей ОВД.
- 3 августа суд в Ярославле взыскал 448 тысяч рублей с экс‑главы штаба Навального Александра Смирнова по иску местной полиции. Городское управление МВД требовало компенсацию за работу своих сотрудников на акции в поддержку Навального, которая прошла в Ярославле 31 января, а также компенсацию за расходы на топливо для служебных автомобилей.
- Ранее ярославский суд взыскал 296 тысяч рублей со сторонницы Алексея Навального Елены Лекиашвили по такому же иску местной полиции.
- До этого региональные управления МВД подавали в суды на сторонников Навального в Омской, Челябинской, Кемеровской, Пензенской и Кировской областях.
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