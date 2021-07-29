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Полиция задержала коммунистов на акции за честные выборы

Московская полиция задержала коммунистов, которые пришли к администрации президента на встречу с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, – сообщает ОВД-инфо. Мероприятие проходило в поддержку честного голосования и против отстранения от выборов политиков Павла Грудинина и Николая Бондаренко. Пришедшие также требовали уволить главу ЦИК Эллу Памфилову.

Полиция задержала как минимум 10 человек, среди них кандидат в депутаты Госдумы Павел Иванов и активист Владислав Жуковский. Большинство из них отпустили без протоколов, но с обязательствами о явке в отдел полиции 3 августа.

После задержаний оставшиеся участники встречи направились в сторону Центральной избирательной комиссии. Вскоре акция завершилась.

  • Центризбирком России в субботу, 24 июля исключил Павла Грудинина из федерального списка кандидатов от партии КПРФ на выборах в Госдуму, намеченных на 19 сентября. По утверждению ЦИК, проверка Генпрокуратуры нашла у политика активы за рубежом, что противоречит российскому законодательству о выборах. Грудинин на заседании комиссии заявил, что активов за границей после выдвижения на выборы у него "нет, не было и не будет". Фактически исключение из списка не даст политику принять участие в выборах.
  • Грудинин в 2018 году был кандидатом от КПРФ на выборах президента России, заняв второе место с результатом 11,77 % голосов. В начале 2019 года КПРФ пыталась передать политику мандат умершего депутата Госдумы Жореса Алфёрова, но получила отказ ЦИК.

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