Политзаключённого Алексея Горинова учли как "склонного к суициду"

Бывшего муниципального депутата Алексея Горинова, который отбывает срок по статье о так называемых фейках об армии, в колонии поставили на особый учёт как "склонного к суициду и членовредительству". Об этом пишет группа поддержки Горинова в телеграме. Сам Горинов утверждает, что он никогда не думал о самоубийстве и причина такого решения администрации колонии ему неизвестна.
"Поскольку я слишком люблю себя, дорожу вами и воспринимаю жизнь как дар Вселенной, хочу всех заверить, что никогда, ни при каких обстоятельствах добровольно не лишу себя жизни. Прошу иметь это в виду в случае, если нечто подобное со мной вдруг произойдет", - цитируют единомышленники слова Горинова.
Горинов находится в тюремной больнице. По словам его соратников, он идёт на поправку и готовится к выписке, после которой его отправят в колонию ИК-2 в городе Покров Владимирской области.
Ранее Горинов сообщал, что в колонии его поставили на учёт как "склонного к побегу", хотя он никогда не нарушал режим. Из-за этого его практически лишали сна: каждые два часа охранники будили его, чтобы проверить его местонахождение.
- В июле 2022 года Алексей Горинов был приговорён к семи годам лишения свободы по статье о распространении "фейков" о российской армии. Дело связано с выступлением политика на заседании муниципального совета, во время которого депутаты, по предложению Горинова, объявили минуту молчания в память жертв агрессии в Украине. Горинов также отметил, что все усилия гражданского общества в России должны быть направлены на то, чтобы остановить войну. Правозащитный центр "Мемориал" признал Горинова политзаключённым.
- В ноябре прошлого года стало известно, что против Алексея Горинова возбудили ещё одно уголовное дело – по статье об оправдании терроризма. Поводом для этого стали его беседы с другими заключенными.
- В декабре 2023 года адвокаты Алексея Горинова, у которого тяжелое хроническое заболевание легких, заявляли о значительном ухудшении его состояния здоровья в колонии. С просьбой добиться оказания Горинову необходимого лечения к властям обращались десятки действующих и бывших депутатов из регионов России, а также представители медицинского сообщества.
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