Политзаключённого Алексея Горинова учли как "склонного к суициду"

Бывшего муниципального депутата Алексея Горинова, который отбывает срок по статье о так называемых фейках об армии, в колонии поставили на особый учёт как "склонного к суициду и членовредительству". Об этом пишет группа поддержки Горинова в телеграме. Сам Горинов утверждает, что он никогда не думал о самоубийстве и причина такого решения администрации колонии ему неизвестна.

"Поскольку я слишком люблю себя, дорожу вами и воспринимаю жизнь как дар Вселенной, хочу всех заверить, что никогда, ни при каких обстоятельствах добровольно не лишу себя жизни. Прошу иметь это в виду в случае, если нечто подобное со мной вдруг произойдет", - цитируют единомышленники слова Горинова.

Горинов находится в тюремной больнице. По словам его соратников, он идёт на поправку и готовится к выписке, после которой его отправят в колонию ИК-2 в городе Покров Владимирской области.

Ранее Горинов сообщал, что в колонии его поставили на учёт как "склонного к побегу", хотя он никогда не нарушал режим. Из-за этого его практически лишали сна: каждые два часа охранники будили его, чтобы проверить его местонахождение.