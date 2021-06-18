Польские власти обвинили Россию в масштабной кибератаке

Польские министры и депутаты подверглись масштабной кибератаке из России. С такими обвинениями в адрес Кремля выступил премьер-министр Матеуш Моравецкий, ссылаясь на информацию от контрразведки, Агентства внутренней безопасности и союзников. Об этом сообщает CyberDefence24.

В свою очередь вице-премьер Ярослав Качиньский выразил уверенность, что целью противников была дестабилизация Польши. По его словам, сейчас соответствующие службы работают над выяснением деталей и готовят рекомендации по вопросам сетевой безопасности.

На прошлой неделе глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик рассказал о том, что хакеры взломали его собственную почту и почту его супруги. Как сообщалось, утечки секретной информации не произошло. Об аналогичном нападении со стороны хакеров сообщал и заместитель спикера "Право и справедливость" Радослав Фогель.