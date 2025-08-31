Польским байкерам запретили въезд в Россию после акции под Тверью

МВД России запретило въезд в страну 39 польским байкерам, которые 27 августа провели акцию памяти у польского воинского кладбища в мемориальном комплексе "Медное" под Тверью. На них составили протоколы о нарушении миграционного законодательства, сообщает "Медиазона". Ограничение будет действовать в течение пяти лет.

Акция прошла на территории кладбища, где похоронены более шести тысяч польских офицеров и солдат — жертв сталинских роепрессий и заключённых Осташковского лагеря расстрелянных в 1940 году.

Байкеры из ассоциации "Люблю Польшу" (Stowarzyszenie Kocham Polskę) зажгли факелы, возложили венки в национальных цветах и провели молитву. В соцсетях организации появился отчет о поездке.

Российские провластные медиа обратили внимание на акцию лишь спустя несколько дней. 30 августа телеканал РЕН ТВ выпустил сюжет, в котором назвал случившееся провокацией, утверждая, что поляки "скандировали антироссийские лозунги" и устроили "факельное шествие".

Журналисты телеканала связали байкеров с национал-католической организацией "Всепольская молодежь", хотя её символики на кадрах не видно. Провластные телеграм-каналы и издания, включая Readovka и "Рыбарь", напрямую обвинили участников в использовании неонацистской символики.

Сотрудники мемориала рассказали, что вызвали полицию из-за факелов и "речёвок". При этом о нарушениях общественного порядка, кроме парковки мотоциклов не в положенном месте, не сообщалось.

После акции в "Медном" группа «Люблю Польшу» отправилась в Катынский лес, где в 1940 году были расстреляны польские военнопленные, а также посетила место катастрофы самолета президента Леха Качиньского под Смоленском и мемориал жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты под Минском.

Польские власти в 2015–2019 годах польские власти отказывали во въезде российским байкерам из клуба "Ночные волки", которые устраивали мотопробеги ко Дню Победы. Варшава объясняла решение "угроза безопасности".

Комплекс "Медное" в Тверской области открылся в 2000 году.

После начала войны России против Украины в феврале 2022 года с мемориалов в Катыни и комплексе "Медное" сняли польские флаги. В октябре 2023 года на территории "Медного", в секции захоронений советских граждан — жертв сталинских репрессий, установили бюсты Сталина, Ленина, Калинина и Дзержинского. Директор комплекса Александр Чуносов тогда заявил, что это "логично и понятно".

По данным "Мемориала", скульптуры советских правителей были установлены по прямому указанию Государственного центрального музея современной истории и директора комплекса "Медное".