"Получите по полной!" Как будут штрафовать автомобилистов

Министерство юстиции России обнародовало проект обновленного Кодекса об административных правонарушениях. Он был представлен еще в конце 2020 года и с тех пор неоднократно дорабатывался. В числе прочих изменений – довольно существенные новшества для автомобилистов.

Суммы штрафов за некоторые провинности возрастут в десятки раз

Водителей ждет ужесточение наказаний за нарушение Правил дорожного движения, а также новые штрафы. Суммы штрафов за некоторые провинности возрастут в десятки раз. Так, сейчас наказание за повторное управление машиной с нечитаемыми номерами составляет 500 рублей; проект нового КоАП предполагает 5 тысяч рублей и лишение прав до 3 месяцев. Такие же санкции ожидаются за повторное управление машиной с незаконной тонировкой. Вводится лишение прав за систематическое нарушение ПДД (три и более грубых нарушений в течение года) или штраф 10–30 тысяч рублей. Новое наказание – штраф в три тысячи рублей – грозит водителям за так называемое "опасное вождение": что это такое и по каким признакам будет определяться, пока непонятно.

Есть в новой редакции КоАП инициативы, которые вряд ли вызовут возражения у общественности: скажем, намерение систематизировать требования к работе камер фотовидеофиксации на дорогах. Есть даже попытка гуманизации законодательства: предлагается отменить одно из самых жестких наказаний для водителей за серьезные проступки – административный арест. Но в целом общая тенденция – к ужесточению наказаний. К чему это приведет? Поможет ли обеспечить безопасность на российских дорогах? Что вообще для этого нужно? На эти темы корреспондент Радио Свобода побеседовала со специалистами.



Вот что думает Виктор Травин, президент Коллегии правовой защиты автовладельцев.



– Авторы этих инициатив каждый раз, повышая штрафы, пишут в сопроводительных записках: "в таком-то году мы повышали штрафы, условно говоря, в 8 раз, в таком-то году – в 12, итого в общей сложности мы в 35 раз повысили штрафы, но это ничего не дало, водители как нарушали, так и продолжают нарушать, поэтому мы… будем снова повышать штрафы". Но если это совершенно очевидно не дает желаемого результата, зачем тогда повышать? В этом нет никакого смысла: штрафы давно перестали быть профилактической мерой.



– Однако с безопасностью на дорогах все-таки надо что-то делать: ситуация угрожающая. Что же в таком случае может помочь?

Новое наказание – штраф в три тысячи рублей – грозит водителям за так называемое "опасное вождение"

– На мой взгляд, нужно вообще убрать из Кодекса мелкие бессмысленные штрафы. Ну, забыл человек дома водительское удостоверение – так ведь в любой момент можно пробить по базе и проверить, что право управления у него есть. Нет, 500 рублей штрафа и куча бумаг: протокол, постановление, объяснение, направление на исполнение приставу, постановление о возбуждении исполнительного производства... По-моему, эти 500 рублей слишком дорого обходятся государству. Надо облегчать наше законодательство, чтобы оно примерно соответствовало европейским канонам: там не так много составов нарушений, как у нас, а тут же – ужас сколько! Огнетушителя нет – штраф, аптечки нет – штраф, дома права забыл – штраф. Это избыточное наказание, и это надо убирать.



Можно, например, ввести такую же систему, по которой у нас работает ОСАГО. Там есть система поощрения: если ты не совершал ДТП в течение года, то в следующем году страховка у тебя будет стоить меньше. Это стимулирует не нарушать правила и не совершать ДТП. Хватит пользоваться только кнутом, пока уже использовать и пряник! Может быть, имеет смысл делать ставку транспортного налога льготной для тех, кто не нарушает правила. Все эти ужесточения уже настолько надоели, что народ обозлен, в комментариях пишут: "Совсем обалдели! Эти люди жизни не знают".



И действительно, похоже, что жизни-то не знают, потому что и сегодня не каждый может заплатить 30 тысяч за пьянку за рулем, а уж 40 тысяч, которые они хотят ввести, тем более не смогут. Зачем вводить суммы штрафов, по которым невозможно исполнить наказание? Эти штрафы часто так и висят, а потом аннулируются за истечением срока давности. Сейчас, когда многие теряют работу и остаются без средств к существованию, когда порой детей нечем кормить, не время увеличивать штрафы. Люди на грани нищеты, а им говорят: мы вам еще пять тысяч впаяем за то, что вы повезете ребенка в больницу, не застраховавшись.



– Пьянство за рулем – чудовищно опасная вещь, и, полагаю, тут многие граждане будут выступать за ужесточение наказания. Как побороть эту беду?

Нужно вообще убрать из Кодекса мелкие бессмысленные штрафы

– Нужно создавать в обществе атмосферу нетерпимости к нарушителям. А у нас что творится в интернете? Совершенно пьяный человек выходит из ресторана, садится за руль, и три придурка, хохоча, снимают его на видео: смотрите, как весело, так ведь и поехал! Да, к каждому пьяному не приставишь по дружиннику или полицейскому, но каждый пьяный, садящийся за руль, находится в окружении десятков нормальных людей. Можно попытаться удержать его от этого, можно позвонить в полицию, да много чего можно сделать. Но закон, по сути,говорит: нет, пусть он сядет, поедет, кого-то собьет, и вот тогда мы ему покажем! Но тогда будет поздно.

Главный упор тут нужно делать на социальную рекламу. Вот пьете вы утром чашечку кофе, а вам с Первого канала после рекламы памперсов вылезает пьяная рожа, садится за руль убитых "Жигулей" и говорит: "Ну что, не остановили меня? Так я поехал давить ваших детей!" Мне нужно, чтобы вы поперхнулись своей чашечкой кофе, чтобы вам стало страшно и противно, и только тогда что-то начнет меняться. А у нас такой социальной рекламы вообще нет!



– Я помню только такую социальную рекламу от дорожных служб, и то лет 15 тому назад: "Пересечение сплошной белой полосы приводит к черной в жизни". Прямо скажем, не шедевр: звучит злобно и угрожающе, опять-таки: "Мы вам покажем!" Виктор, а можно ли вообще кого-то остановить, запугивая?

Хватит пользоваться только кнутом, пока уже использовать и пряник!

– Вряд ли. Были и хорошие рекламные ролики на эту тему, но куда-то исчезли. А мы уже докатились до того, что по аварийности и соблюдению ПДД находимся на уровне отсталых стран третьего мира, где просто нет ни светофоров, ни разметки, и всякий едет, как хочет.



– В новой редакции КоАПа предполагается убрать административный арест как меру наказания – это, на ваш взгляд, шаг к гуманизации законодательства?



– Отмена по многим составам нарушений административного ареста – вполне разумная и обоснованная норма, давно нужно было к этому прийти. Я понимаю – дать 15 суток за хулиганство, но давать 15 суток за то, что человек сел за руль, будучи лишенным права управления, – это же смешно! Это значит, что он будет сидеть без работы, на казенных харчах, лежать с утра до вечера и плевать в потолок: это же для многих просто санаторий! А кормить-то его будем мы с вами, налогоплательщики. Лучше уж дать ему обязательные работы, пусть он где-нибудь землю перекапывает. И вообще, смешно сажать человека под арест за то, что он оставил место ДТП! Какой от этого вред государству?



– Лишение водительских прав теперь вводится, как я понимаю, за большее количество нарушений: например, за повторное управление автомобилем с нечитаемым номером. Но в России же зимой такая погода, что номер залепляет грязью каждые пять минут!

Нужно создавать в обществе атмосферу нетерпимости к нарушителям

– У нас Верховный суд еще в 2019 году сказал, что судья каждый раз должен смотреть на фотографии регистрационного знака, которую сделал на месте полицейский, и определять: это вручную был забрызган знак или грязь образовалась на нем естественным образом во время движения. Но кто будет это выяснять? Это же надо целую экспертизу проводить. У нас в Кодексе есть такие понятия – нарушение, совершенное умышленно (забрызгал грязью, чтобы камеры не читали номер), и нарушение, совершенное по неосторожности. Конечно, это нужно различать. Но у нас суд никогда так не делает. Вот есть факт – нечитаемый регистрационный знак – и пожалуйста, получите по полной! Сначала нужно привести в порядок правоприменительную практику, а потом уже принимать какие-то новые, более жестокие меры.



Когда открываешь ныне действующий КоАП, там перед первой главой более тысячи различных поправок, они вносятся чуть ли не каждый день, и это значит: никто не знает, что делать. Для того чтобы уменьшить количество нарушений, это не срабатывает, это хорошо срабатывает только для пополнения бюджета за счет штрафов.



– А как вы относитесь к предложению наказывать водителей за так называемую "опасную езду"?

– "Опасная езда" – это наказание оптом: не за каждое нарушение, а за несколько нарушений. Но непонятно, как выявлять и доказывать опасное вождение. Наверное, если снять на видео, то можно доказать, но если это камеры фотофиксации, то они не способны на длительном участке выявить нарушения, которые в совокупности называются опасным вождением.



– То есть существует огромный простор для фантазии в толковании понятия опасной езды?



– Конечно! Что такое, например, многократное перестроение, входящее в это понятие? Два раза – это многократное или еще нет? А три раза? Сколько раз человек должен перестроиться из ряда в ряд, чтобы это считалось опасным?

Полное отсутствие соотнесения опасности нарушения и применяемых санкций!

Все это еще раз подтверждает: никто не знает, что делать. Опять кто в лес, кто по дрова, опять несоответствие опасности совершенного деяния и санкций. Вот, скажем, у вас истек срок действия водительского удостоверения, а вы об этом забыли. У вас стаж уже тридцать лет, но если вы сели за руль с просроченным удостоверением, то по закону не имеете права управления, и за это штраф – до 15 тысяч. И что, значит, вчера я мог водить, а сегодня уже не умею? А за выезд на встречную полосу, в лоб "КамАЗу" – всего пять тысяч! Полное отсутствие соотнесения опасности нарушения и применяемых санкций! Тем же самым, как я понимаю, грешит и новый Кодекс – за мелкое нарушение можно получить черт-те сколько, а за что-то действительно опасное – не так уж и много. Тут нет системного подхода.



И потом, мне всегда хочется понять, откуда берутся эти суммы штрафов, из чего они складываются: проводились ли какие-то исследования, была какая-то аналитика? Тогда где она? Почему штраф 5 тысяч, а не 4200 или 5800? Как это экономически обосновано?



– Видимо, действительно нужно провести аналитику, а также опросы общественного мнения, чтобы водители ответили, какая сумма является для них возможным пределом, а пешеходы сказали, за какие нарушения они хотели бы более жесткого наказания для автомобилистов.

Нужно в первую очередь рассматривать, что явилось причиной ДТП, и вот эту причину и устранять

– Прежде всего, нужно посмотреть аналитику по дорожно-транспортным происшествиям. Зачем вообще соблюдать правила на дороге? Чтобы не совершать аварий. Если я забыл дома страховой полис или водительское удостоверение, я совершенно не опасен, но меня за это накажут. Нужно в первую очередь рассматривать, что явилось причиной ДТП, и вот эту причину и устранять, за нее человека и наказывать, тем самым уменьшая количество ДТП. А нас наказывают за всякую ерунду. Вот тонировка стекол превышена на один процент – а у вас есть статистика, что именно это становится причиной ДТП? В 99% случаев такой статистики нет. Тогда с чего вы взяли, что это опасно, что за это нужно брать штраф в пять тысяч, а не сажать пожизненно или ссылать на Колыму с поражением в правах? Это никто не изучал. А тут нужен системный подход, нужна аналитика, и не только кнут, но и пряник, – полагает правозащитник Виктор Травин.



Петр Шкуматов, координатор движения "Синих ведерок", отмечает в новом Административном кодексе некоторые позитивные моменты.



– Например, увеличиваются скидки на штрафы: если нарушение не грубое и совершено впервые, то можно оплатить 30% от суммы штрафа. Это нововведение отвечает принципам и гуманности, и соразмерности наказания нарушению. Давно назрела и отмена административного ареста, ведь применение этой меры избыточно. Об этом очень многие говорили, причем довольно долго. Водители, по-моему, составляли большую часть контингента спецприемников, а как это влияло на безопасность дорожного движения, никому неведомо.

В России, где грязевой сезон длится полгода, всех автомобилистов можно будет зимой лишать прав!

Но сейчас предполагается замена этой меры обязательными работами, а это та еще волокита, особенно с учетом того, что у нас все регионы разные и процессы, связанные с обязательными работами, тоже везде организованы по-разному. Некоторые водители говорят, что им проще отсидеть пять суток, чем неделю бегать, оформляя бумажки. Надеюсь, этот процесс все-таки будет отлажен.



Что касается других нововведений, то некоторые из них просто ужасны: например, лишение прав за грязные номера. В нашей стране, где грязевой сезон длится полгода, просто всех автомобилистов можно будет зимой лишать прав!



– А как вы расцениваете планы установить достаточно жесткие требования к дорожным видеокамерам, с которых водителям приходят штрафы?

– Требования к камерам фотовидеофиксации в этом проекте задаются правительством РФ, и такого документа пока не существует. У нас сейчас есть только один документ – это ГОСТ на средства фотовидеофиксации, но он не является обязательным к применению. Поэтому, я полагаю, здесь будет такой переходный период, когда все будет оставаться по-старому. Технические требования к функционированию этих камер, к сохранению фотовидеоматериалов, конечно, должны задаваться. Я очень надеюсь, что эти требования будут достаточно жесткими: это дало бы возможность избежать спорных ситуаций с нарушениями, которых, по мнению водителей, не было.



– Петр, а в какую сторону, на ваш взгляд, нужно менять административное законодательство в части, касающейся автомобилистов?



– Мы предлагаем использовать рискориентированный подход. Дело в том, что подавляющее большинство автовладельцев не представляют какой-либо серьезной угрозы на дороге, ездят аккуратно, лишь иногда нарушая правила. Основные риски возникают из-за поведения довольно небольшой группы наших сограждан. Но в итоге штрафуют-то всех, и наша страна уже вышла на первое место в мире по количеству штрафов!

Большинство автовладельцев не представляют какой-либо серьезной угрозы на дороге

Думаю, что Кодекс должен двигаться в сторону более гуманного подхода к тем людям, которые ведут себя на дороге нормально, иногда совершая ошибки. Тех, кто случайно нарушил правила дорожного движения, не совершил грубых нарушений, нужно не наказывать, а предупреждать и отпускать. Эта практика предусмотрена нашим законодательством, но почему-то не применяется. Одновременно необходимо уделять повышенное внимание тем водителям, которые ведут себя на дороге агрессивно, рискованно, регулярно грубо нарушают ПДД. В этом случае подход должен быть совсем иным.



– Какие же нарушения являются самыми опасными?



– Превышение скорости более 60 км/час и управление автомобилем в нетрезвом виде. Но так называемое "пьяное вождение" – это вопрос дискуссионный. Дело в том, что подавляющее число водителей, которых признают пьяными, не имеют клинических признаков опьянения. Тут, конечно, назрел дифференцированный подход. Приведу пример. Человек, страдающий заболеванием сердца, пьет валокордин (а у нас в стране много сердечников). В этом лекарстве содержится фенобарбитал, который входит в список запрещенных препаратов. Человека останавливают, везут на медицинское освидетельствование, находят фенобарбитал – и все, его лишают прав!

Необходимо и открытое общественное обсуждение, ведь Кодекс затрагивает интересы всех граждан страны

Выезд на встречку, за который предусмотрено лишение прав, – тоже вопрос дискуссионный. Дело в том, что подавляющая часть дорог в нашей стране – однополосные: одна полоса в одну сторону, одна – в другую. Передвигаясь по таким дорогам, люди вынуждены для совершения обгона выезжать на полосу встречного движения. Но довольно часто водители попадают в ловушку, не зная, когда закончится разрешенное пространство для обгона, в итоге они цепляют сплошную линию и становятся нарушителями. Очень спорный вопрос – стоит ли их считать таковыми, если человек вернулся в свою полосу спустя пять метров после окончания зоны разрешенного обгона. Подход к нарушениям правил обгона должен быть исключительно дифференцированным. Тут нужно очень тонко различать признаки грубого поведения или вынужденной ошибки, и наказывать за это по-разному.



– То есть вы выступаете за гуманизацию административного законодательства?



– Да, конечно, но за гуманизацию в рамках рискориентированного подхода. Это гуманизация не для всех, а для тех, кто не заслуживает жестких наказаний, кто впервые совершил правонарушение, просто ошибся, допустим, не рассчитал то же самое пространство для обгона. Если при этом не произошло ДТП, зачем лишать этого человека прав на полгода?!



Сейчас этот проект КоАП разослан по министерствам, ведомствам и другим организациям для сбора замечаний и предложений. Но, безусловно, необходимо и открытое общественное обсуждение, потому что этот Кодекс затрагивает интересы всех граждан страны, – уверен Петр Шкуматов.



А вот что думает о новшествах в Кодексе об административных правонарушениях автомобильный журналист, обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Асланян.

Меня накажут не за конкретное действие, а в целом за то, что я "плохой"

– Действующему Административному кодексу ровно 20 лет, и когда его писали, старались сделать так, чтобы он был не коррупционным, чтобы появилась справедливость, а водитель наконец-то был бы защищен от произвола гаишников. Видимо, за 20 лет мы пришли к ситуации, когда это стало вредить бизнесу, поэтому нужно срочно переписать КОАП, чтобы в любой момент любой сержант на любой дороге снова мог растоптать водителя.



В этом новом кодексе вводится, например, система наказаний не за действие, а за совокупность действий. Сколько полагается наказаний в уголовном праве за одно преступление? Одно. За что тебя судят? За кражу. А в административной практике у нас есть статьи и составы правонарушений, когда за одно действие тебе дается пять наказаний. И этого мало. Сейчас в новом Административном кодексе, проект которого обсуждается, решено вписать эту практику, когда у тебя в течение года накапливается определенное количество грубых правонарушений и тебя за это лишают прав. Вот ты один раз не пропустил на дороге велосипедиста – штраф, второй раз не пропустил пешехода – штраф, третий раз проехал на красный сигнал светофора – штраф, а также лишение права управления, то есть второе наказание за это действие, а также переэкзаменовка, и это уже третье наказание! А почему они суммируются, с какой стати мне прилетают сразу три наказания за одно действие? Меня накажут не за конкретное действие, а в целом за то, что я "плохой".

Госдума четвертого созыва лишила нас презумпции невиновности

В новый КоАП будет вписана и статья об агрессивной езде, причем нет определения, что это такое, но уже сейчас обсуждается ставка штрафа в пять тысяч рублей. Наказание уже есть, а за что именно наказываем – мы пока не знаем! Если ныне действующий Административный кодекс 2001 года так или иначе пытается соблюсти какую-то сбалансированную справедливость, то нынешний – это экономический инструмент по наращиванию штрафной экономики. В нем нет ни справедливости, ни воздаяния за содеянное, а есть только расширенный список правонарушений, при котором ты всегда будешь виноват.

Причем не будет и возможности все это оспорить, потому что Госдума четвертого созыва лишила нас презумпции невиновности, которая не так уж и давно была вписана в Административный кодекс. Например, презумпция невиновности не работает, если правонарушение зарегистрировано в автоматическом режиме комплексом фотовидеофиксации.



Презумпции невиновности нас уже лишили и в отношении парковки в ненадлежащем месте: тебе прилетает штраф, а ты уже иди и доказывай, что это было надлежащее место. Причем если у тебя машина зарегистрирована на юрлицо, то в Москве, например, это 300 тысяч штрафа!

Водители выделены в отдельную социальную группу людей, пораженную в гражданских правах

Конституционность у нас является основой законодательства, а Конституция гарантирует равенство всех, вне зависимости от места проживания. А теперь сложилась такая практика, что штрафы для жителей разных регионов разные: в Москве они больше, чем, скажем, в Казани. И Конституционный суд сказал, что в данном случае подмена законности целесообразностью легитимна. И в нынешнем КоАПе как раз предпринимается попытка закрепить эту разницу: вы будете платить исходя не из сути правонарушения, а из экономической ситуации в регионе. И если мы считаем, что ты буржуй зажравшийся, например, в Москве, то штраф у тебя будет выше, чем у малоимущего жителя Чукотки. Это противоречит Конституции.



У нас водители выделены в отдельную социальную группу людей, пораженную в гражданских правах, лишенную в данном случае презумпции невиновности. Потому им нужно как можно больший спектр правонарушений отдать под надзор камерам. И именно туда сейчас пытаются отдать вот эту небезопасную езду. Если камера, то нет никакой презумпции невиновности, иди и доказывай, что это была не агрессивная езда, что не ты был за рулем, не ты поставил машину на газон и так далее.



Автомобильная глава нового Административного кодекса построена по тому принципу, что теперь водитель должен доказывать, насколько он был невиноват. Нынешний КоАП, до появления этих поправок, до легитимизации четвертым созывом Госдумы лишения нас презумпции невиновности совершенно четко подразумевал: никакого делегирования полномочий коммерческим структурам, все административные правонарушения являются прерогативой ГАИ.

В соответствии с приказом МВД, абсолютно каждое правонарушение подлежит разбору с установлением его причин. Тебя вызывают в группу административной практики и спрашивают: "А почему ты это сделал?" Ты отвечаешь: "Потому что я вез беременную жену, она у меня умирала". – "А, ну понятно, это крайняя необходимость, здесь нет состава правонарушения: аннулируем". А когда у тебя презумпция виновности, камера фиксирует, а ты иди и доказывай, что у тебя жена есть… "А кто вам сказал, что это жена? Вы с ней не расписаны, значит, вы вообще занимались частным извозом" – и так далее.

Ужесточение никогда не помогало; при помощи страха ситуацию не изменишь

Презумпция невиновности, единожды удаленная по, казалось бы, очень узкой теме автомобилистов, постепенно стала уже общепризнанной нормой, которую теперь пытаются закрепить во всем Административном кодексе. И дальше уже доказывайте что хотите, но вы будете виноваты всегда. Ситуация – "виноваты всегда" – должна быть оформлена законодательно, поэтому мы пишем новый КОАП.



– Видимо, все-таки считается, что подобное ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения призвано улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах. Как думаете, это поможет?



– Ужесточение никогда не помогало. Не было такого случая в истории. При помощи страха ситуацию не изменишь.



Вот десять лет подряд Государственная дума занимается одним и тем же – увеличивает санкции по алкогольным статьям. Сначала за это полагался штраф, потом уже – лишение права управления, потом – удвоение штрафа в случае неоплаты, переэкзаменовка в качестве наказания, административный арест в случае повтора. Даже придумали отдельную статью – отказ от медицинского освидетельствования – с точно такими же санкциями: лишение прав и тюрьма. Это шло по нарастающей, и каждый раз, когда вводилась новая норма, это делалось потому, что не работала предыдущая. Все вроде бы делалось для того, чтобы наконец стало безопаснее. Но от страха безопаснее не бывает, хотя каких-то цифр по этому поводу у нас добиться трудно. Но вот "Стратегия национальной безопасности" – это был официальный опубликованный документ, и там сказано: "Число погибших в ДТП из-за нарушений правил дорожного движения водителями в состоянии алкогольного опьянения за последние 10 лет увеличилось на 78%". Боролись с пьяными за рулем, чтобы снизить количество ДТП по вине водителей, а добились увеличения на 78%!



– А что здесь могло бы сработать?



– Шведы, когда придумали свою программу нулевой смертности, заявили, что реформировать человека не получится, и если человек за рулем, то ошибки неизбежны, поэтому реформировать нужно инфраструктуру. И они начали везде разводить потоки, чтобы, например, не было пешеходных переходов под колесами у автомобилей, потому что там, где пересекаются пешеход и автомобиль, рано или поздно кто-то погибнет. Они начали строить разделители между встречными полосами, чтобы машины не прилетали друг другу в лоб. Стали работать над протоколами информационного обмена между автомобилями, чтобы автомобиль автомобилю был другом, заранее видел опасность и предупреждал о ней: вот еду я, а вот там поворот, а на этом повороте лужа. Это специальные протоколы, очень серьезная работа, которая по плечу программистам, и она ведется.

Не существует методов, которыми можно добиться нулевой смертности!

Но даже шведы пока не добились нулевой смертности на дорогах, хотя у них еще и штрафы очень серьезные, причем они зависят от дохода: это не жесткая ставка, а процент от зарплаты. В прошлом месяце была сессия Европарламента, где обсуждалась безопасность дорожного движения, и достижение нулевой смертности перенесли на 2050 год, потому что поняли: ни Швеция не добилась нуля, ни любая другая страна не добьется. Не существует методов, которыми можно добиться нулевой смертности! Тем не менее, позитивные примеры есть. Это к разговору о том, что делать. Тут у нас нет возможности изобрести особый путь.



– Какова вероятность того, что проект КоАПа будет принят именно в таком виде? Может быть, общественности удастся внести в него какие-то изменения?



– У нас два разных полюса – закон и правоприменительная практика. Эта практика опровергнет любой закон, но какое-то время, вполне возможно, они будут совпадать в том случае, если это выгодно заказчику. Заказчик переписывает Административный кодекс потому, что ему надо денег, поэтому вероятность того, что он будет принят в такой редакции, весьма велика. Это закон, который в открытую содержит огромное количество коррупционных статей, – отмечает Сергей Асланян.

Правоприменительная практика опровергнет любой закон

Точка зрения автомобильного обозревателя "Эха Москвы" неожиданно получила подтверждение из уст депутата Государственной думы России. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ряд проектируемых статей нового варианта Кодекса об административных правонарушениях может нести коррупционную составляющую. В частности, на такую мысль его натолкнуло предполагаемое ужесточение наказания за "нечитаемые номера". А в плане ответственности за опасное вождение Нилов предлагает установить три обязательных требования: видеофиксацию правонарушения, наличие умысла и привлечение к ответственности только по решению суда.



Похоже, что предстоит достаточно бурное обсуждение этого проекта, и не исключено, что в итоге его снова, уже в который раз перепишут.