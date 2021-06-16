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Археология

Cамокатная улица. Эфир в 18:05

Как новые средства мобильности меняют города? Обсуждают Илья Заливухин и Петр Шкуматов

В год пандемии, оставив общественный транспорт, все больше горожан стали использовать средства индивидуальной мобильности: самокаты и электросамокаты, скутеры и сегвеи, моноколеса и скейтборды. Что это – мода или транспортная революция? Как самокаты меняют облик городов, и по каким правилам они должны двигаться?

Участвуют: Илья Заливухин, градостроитель, и Петр Шкуматов, координатор движения "Синие ведерки". Эфир в 18:05.

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