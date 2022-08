Поп-синтетика: на заре. Артемий Троицкий помнит "Ионику"

Хедлайнер двести тридцать девятого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители, блеснувшие почти полвека назад и вот теперь возрождённые и переигранные. Рок-критик Артемий Троицкий, копаясь в закромах мирового музыкального хозяйства, отыскал великолепную антологию об истории становления синти-попа.

Первые музыкальные синтезаторы, построенные в 1950-е годы, были, как и первые компьютеры, громоздкими, cловно шкаф, дорогущими и существовали в единичных экземплярах. Серийный выпуск начался только в конце 1960-х, усилиями американского изобретателя Роберта Муга. Тогда же началось их постепенное внедрение в популярную музыку, в основном усилиями клавишников арт- и прог-рока вроде Кита Эмерсона и Рика Уэйкмана. Следующий этап – середина 1970-х: немецкие экспериментаторы Kraftwerk создали первые образцы целиком компьютеризированной музыки, используя драм-машины и секвенсоры; диско-продюсеры вроде Джорджио Мородера также взяли на вооружение передовую электронику, записывая эффектные хиты типа I Feel Love Донны Саммер.

Donna Summer и её I Feel Love

Настоящий прорыв случился к концу 1970-х, когда японские фирмы Roland, Korg и Yamaha завалили прилавки дешёвыми (по 100–300 долларов), но сердитыми и главное – эффективными электромузыкальными гаджетами, позволявшими создавать любые ритмы и синтезировать разные звуки. Это совпало – тут даже сложно установить причинно-следственную связь – с приливом рока "новой волны". Вдруг выяснилось, что все эти ритм-боксы, аналоговые генераторы и прочая электроника доступнее и проще в обращении, чем дежурные электрогитары! И началось! Ребята более традиционного склада продолжали бить по струнам и барабанам, а самые передовые модники принялись осваивать мини-клавиатуры, фейдеры и тумблеры. Появился (и занял центральное место в "новой волне", наряду с пост-панком) стиль "электро-поп" или "синти-поп". Этот стиль пережил множество мутаций, и технологических, и географических, пережил взлёты и падения популярности, но выжил и сохранил актуальность.

Периоду становления синти-поп посвящена великолепная антология Musik Music Musique: The Dawn of Synth Pop. Три диска, около 60 артистов, как легендарных, так и полностью забытых. За вычетом Depeche Mode и Soft Cell (видимо, проблемы с копирайтом) все ключевые имена присутствуют. Начнём с трека, который дал название сборнику: немец Бернд Хельд дебютировал в прог-роковой группе Birth Control, но затем увлёкся синти-эстетикой и записал альбом Europium (1979), на котором и имеется композиция Musik Music Musique. В дальнейшем Хельд стал одним из самых популярных европейских саунд-продюсеров и работал, в частности, с Ниной Хаген и Dead Or Alive.

Уроженка Бирмингема Тойя Уилкокс – киноактриса и солистка группы Toyah, очень популярной в 1980-е годы. Хотя впоследствии её стиль стал ближе к арт-панку, первый сингл, принёсший певице известность ("Жертвы ребуса", июнь 1979-го), – это чистый электро-поп. Сейчас Тойю знают как супругу и творческого партнёра Роберта Фриппа (лидер великих King Crimson), а также закадровый голос детской программы "Телепузики".

Toyah с композицией Victims of The Riddle

Нью-йоркский дуэт Suicide можно считать основоположниками всего "электро" – движения в "новой волне". Алан Вега и Мартин Рев начали свои эксперименты ещё в начале 1970-х, а их два первых альбома (1977 и 1980) оказали колоссальное влияние на современную музыку. Перечислять артистов, которые "вылетели из их гнезда", можно долго. Если Kraftwerk как никто сформулировали технологическую сторону электронной музыки, то Suicide как никто зарядили её экстремальными эмоциями. Представленная в антологии песня "Бриллианты, шуба, шампанское" – один из лучших треков на втором альбоме группы, самом гламурном и "синти-попсовом" в её каталоге.

Suicide с песней Diamonds, Fur Coat, Champagne

Запись француженки Генриетты Коловрат я услышал впервые. Она дебютировала в 1979 году с сатирической песенкой о культе Мао Цзедуна (Rockin’ On The Red Book), а в следующем году отметилась единственным хитом "Шуток не понимаешь? (Ха-ха, хи- хи!)", представленном на нашей компиляции. Песня очень симпатичная. Единственный альбом, Recalcitrante, у неё вышел в 1982 году, после чего след этой исполнительницы, к сожалению, теряется.

Henriette Coulouvrat представляет Can’t You Take A Joke? Ha Ha Hi Hi

Ливерпульцы Lori & The Chameleons – группа с очень короткой карьерой, но богатой постисторией. Два музыканта – Дэвид Бэлфи и Билл Драммонд –записали с солисткой Лори Лартли всего два сингла, в том числе "Одинокий шпион" (апрель, 1980), после чего девушка парней покинула. Без неё Дэвид и Билл долго не продержались: первый присоединился к землякам The Teardrop Explodes, а затем стал видным шоу-бизнесменом, а второй основал один из самых концептуальных и скандальных музыкальных проектов в истории - знаменитый дуэт The KLF.

Lori & The Chameleons с композицией The Lonely Spy

Разумеется, на "Заре синти-поп" присутствуют и Japan, и Yello, и D.A.F., и даже Ким Уайлд, но я хотел бы завершить знакомство с этой почти исчерпывающей антологией записью ещё одной совершенно забытой группы. Тем более что группа называется "Красные площади" (The Red Squares), а песня – "Русские идут". Это любительский коллектив из английского Брайтона; солиста зовут Рассел Пойнтинг, клавишника Саймон Спэйн. Кроме этой песни, записанной в 1980 году и вошедшей в несколько компиляций, от The Red Squares не осталось ничего.

The Red Squares с песней The Russians Are Coming

Плейлист 239-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Japanese Breakfast (USA). Paprika, LP Jubilee

2. Leifur James (UK). I Ran With You, LP Angel In Disguise

3. Iannis Xenakis (Greece). Metastasis, LP I’d Love to Turn You On

4. Bernard Herrmann (USA). The Murder, LP Love to Turn You On

5. Igor Stravinsky/NY Philarmonic (Russia/USA). Dance of The Earth, LP Love to Turn You On

6. Lenka Dusilova (Czech Republic). Vlakna, LP Reka

7. Zeus (Germany). Musik, Music, Musique. LP Musik, Music, Musique

8. Toyah (UK). Victims of The Riddle, LP Musik, Music, Musique

9. Suicide (USA). Diamonds, Fur Coat, Champagne, LP Musik, Music, Musique

10. Henriette Coulouvrat (France). Can’t You Take A Joke? Ha Ha Hi Hi, LP Musik, Music, Musique

11. Lori & The Chameleons (UK). The Lonely Spy, LP Musik, Music, Musique

12. The Red Squares (UK). The Russians Are Coming, LP Musik, Music, Musique

13. Trope Ashes (Germany). All Is Yours, LP Push The Frozen Soul

14. Fantastic Negrito (USA). Your Sex Is Overrated, LP Have You Lost Your Mind Yet?

