Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Портовый город под Одессой остался без света после удара российских дронов

Архивное фото
Архивное фото
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Российские военные ночью атаковали дронами Украину. В Одесской области удар был нанесён по портовому городу Бывшее название — Ильичёвск.. Сообщается о повреждениях портовой и энергетической инфраструктуры, 57-тысячный до начала полномасштабной войны город отключен от электричества.

Глава региональной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате налёта пострадали, по предварительным данным, пять человек. Городской голова Черноморска рассказал, что ведутся работы над восстановлением энергоснабжения. Критическая инфраструктура подключена к генераторам, следует из его сообщения.

Украинская армия утром рассказала, Россия с ночи выпустила по территории Украины 112 дронов, включая ударные дроны "Герань" и ложные цели "Гербера". Сообщается, что 22 ударных беспилотника попали в цели. 87 дронов было сбито. Атака продолжается, говорилось в сводке, опубликованной в 8 утра по местному времени (совпадает с московским).

Материалы по теме

Удары по регионам
Embed
Удары по регионам

No media source currently available

0:00 0:22:19 0:00

Удары по регионам

Белгород без света


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG