Портовый город под Одессой остался без света после удара российских дронов

Российские военные ночью атаковали дронами Украину. В Одесской области удар был нанесён по портовому городу Черноморску Бывшее название — Ильичёвск.. Сообщается о повреждениях портовой и энергетической инфраструктуры, 57-тысячный до начала полномасштабной войны город отключен от электричества.

Глава региональной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате налёта пострадали, по предварительным данным, пять человек. Городской голова Черноморска рассказал, что ведутся работы над восстановлением энергоснабжения. Критическая инфраструктура подключена к генераторам, следует из его сообщения.

Украинская армия утром рассказала, Россия с ночи выпустила по территории Украины 112 дронов, включая ударные дроны "Герань" и ложные цели "Гербера". Сообщается, что 22 ударных беспилотника попали в цели. 87 дронов было сбито. Атака продолжается, говорилось в сводке, опубликованной в 8 утра по местному времени (совпадает с московским).