Против дрона нет приёма

ВС РФ нанесли мощный удар по Львову — город был частично обесточен, есть жертвы.

Украинские военные атаковали несколько российских регионов и аннексированный Крым. После атаки ВСУ произошёл пожар на крупнейшей нефтебазе в Феодосии.

В аэропортах Тамбова, Ярославля, Калуги, Краснодара, Сочи и Геленджика приостанавливали приём и вылет рейсов.

В Белгородской области под удар попали объекты энергетики. Белгород на время остался без света.

В Брянской области были нарушения тепло- и электроснабжения после атаки на Клинцовскую ТЭЦ: об этом сообщают жители в местных пабликах.

The Economist пишет, что удары по российским НПЗ помогают "изменить мнение Трампа о перспективах Украины" в войне.

Параллельно в странах Европы идёт так называемая "гибридная война". Глава датской военной разведки Томас Аренкиль обвиняет Россию в желании "подорвать сплоченность НАТО".

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные обвинения безосновательными.

О войне дронов, ударах по объектам энергетики и о том, как европейские чиновники отвечают на угрозы, говорим в программе "Лицом к событию" с советником по политике ЕС Петаром Таневым.



