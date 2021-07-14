После обысков у правозащитников в Беларуси более десятка задержанных

Руководитель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий задержан в рамках уголовного дела, которым занимается центральный аппарат Следственного комитета.

Об этом написал телеграм-канал "Весны". Ранее сообщалось, что утром в среду связь с Беляцким пропала.

С утра 14 июля в Беларуси проходили обыски у правозащитников, сотрудников других неправительственных организаций, а также в офисах оппозиционной партии Белорусский народный фронт (БНФ). Задержаны более десятка человек.

На сайте Белорусской службы Радио Свобода говорится, что следственные действия затронули не менее 19 организаций. Среди них, помимо "Весны", указаны движение "За свободу", Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет, благотворительный проект "Имена", правозащитная организация "Гендерные перспективы", Союз белорусских писателей, Фонд Льва Сапеги, центр Lawtrend и другие.

Следственные действия велись в Минске, Орше, Гродно, Бресте, Борисове.

У правозащитников "Весны" обыски проходили в рамках возбужденного в марте уголовного дела по статье об "организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Также в связи с обысками в телеграм-канале "Весны" упоминается статья "уклонение от уплаты налогов". Задержаны Беляцкий, член совета организации Валентин Стефанович, а также их коллеги Владимир Лабкович с женой, Сергей Сысь, Виктор Сазонов, Олег Мацкевич, Елена Лапцёнак, Игорь Казмерчак, Евгений Бабаев, Андрей Палуда.

Также в среду сотрудники силовых структур пришли с обыском к экс-главе "Объединённой гражданской партии", члену команды бывшего кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Светланы Тихановской Анатолию Лебедько.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 13 июля авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси "очень активно начали работу по всем НКО, НПО, так называемым западным СМИ". "Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот террор", - добавил Лукашенко. Его слова приводит"Интерфакс".

На прошлой неделе белорусские правоохранительные органы провели обыски сразу у нескольких журналистов таких изданий, как "Наша Нива", Onliner, "Брестская газета", "Виртуальный Брест". "Наша Нива" позднее сообщила о прекращении работы в стране из-за возросшего давления властей.

В мае белорусские власти заблокировали независимый сайт Tut.by. МВД Беларуси требует признать экстремистской "информационную продукцию" Tut.by.

Все эти издания и центр "Весна" активно освещали протесты, начавшиеся в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года, победителем которых ЦИК страны объявил Александра Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. Участники протестов требуют отставки Лукашенко. В результате жёстких разгонов выступлений были задержаны тысячи людей. Возбуждены десятки уголовных дел.

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