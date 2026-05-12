Последний заезд

На фоне падающего рейтинга Владимира Путина в Кремле, видимо, решили снова продемонстрировать, что президент России не оторван от народа. Накануне пресс-служба Кремля опубликовала видеоролик: Путин приезжает на встречу со своей школьной учительницей Верой Гуревич в отель. Её Путин пригласил в Москву на парад Победы. Видимо, чтобы придать главе государства народности, его посадили за руль российского Aurus.

Примечательно, что в пустом фойе гостиницы Путин встречает незнакомца и разговаривает с ним о погоде. Как уточнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, президент поговорил с жителем Сочи. Правда, как выяснило "Агентство", этим "случайным" постояльцем оказался охранник Александр Базарный, который ранее работал в компании, управляющей виллами Путина и матери Алины Кабаевой. Также, по данным издания, вместе с учительницей Гуревич в холле гостиницы президента ожидали ее внучка Дарья Креер вместе с мужем, бизнесменом Андреем Креером. После общения с немногочисленным народом Путин отвез Веру Дмитриевну в ресторан.

Как выяснило издание "Можем объяснить", встреча Путина с учительницей прошла в отеле "Арбат" в Плотниковом переулке. Эта гостиница входит в ФГУП "Президент-Отель", которое, в свою очередь, подчинено Управделами президента.

Неделю назад журналисты "Важных историй", CNN и Financial Times, которые получили доступ к отчету разведки одной из стран ЕС, написали, что в Кремле растет тревога из-за возможного заговора и покушения на Владимира Путина – сейчас охрана президента усилена. Федеральная служба охраны ужесточила проверки в администрации президента, ограничила передвижения Путина и обеспечивает его работу из защищенных бункеров. Он больше не ездит в резиденции в Подмосковье и на Валдае.

Однако кризис власти потребовал от Администрации президента "решительных" действий. Поездка Путина за рулем по Москве, вероятно, должна показать, что президент по-прежнему чувствует себя безопасно в столице. До этого в последний раз Путин так выходил "в народ" после мятежа Пригожина летом 2023 года. Тогда президент приехал в Дербент, официально – на совещание по вопросам развития туризма. После заседания он вышел на улицу и пообщался с жителями, а маленькую девочку поцеловал в щёку.

Помогут ли Кремлю старые методы или это уже не работает? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологом Иваном Преображенским и главным редактором "Можем объяснить" Маскимом Гликиным.