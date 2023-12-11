Посол Дании Хеннингсен вызван в МИД России в Москве

Посол Дании в России Якоб Хеннингсен в понедельник был вызван в российский МИД. Причиной стали высказывания Хеннингсена о том, что для западных компаний работа в России небезопасна.

В августе Хеннингсен дал интервью датскому изданию Dagbladet Børsen, в котором прокомментировал ситуацию с пивоваренной компанией Carlsberg, российские активы которой летом были фактически национализированы указом президента страны Владимира Путина. В интервью посол посоветовал датским компаниям прекратить деятельность в России или быть готовыми к работе "в условиях неопределённости". Он предупредил, что, по его мнению, к любому западному бизнесу могут быть предъявлены политически мотивированные требования.

В МИД России назвали высказывания Хеннингсена "провокационными домыслами", которые "граничат с вмешательством Копенгагена во внутренние дела Российской Федерации". Заявляется, что работающий в России иностранный бизнес "пользуется всесторонней поддержкой властей".