МИД России отказал в консульском посещении Эвана Гершковича

МИД России отклонил запрос посольства США на консульское посещения арестованного по делу о шпионаже журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Встреча дипломатов и журналиста была запланирована на 11 мая.
Российское министерства заявило, что это решение – ответная мера на невыдачу российским журналистам американских виз для поездки в Нью-Йорк для освещения работы Совета безопасности ООН. МИД России сообщил об этом в демарше дипмиссии США в Москве.
Ранее глава МИД Сергей Лавров, комментируя ситуацию с визами для журналистов своего пресс-пула, заявил, что российские власти "не забудут" и "не простят" случившегося. Российские государственные СМИ со ссылкой на дипломатический источник после этого писали, что американские журналисты в России будут испытывать на себе "максимальный дискомфорт".
Корреспондент The Wall Street Journal был задержан в Екатеринбурге в конце марта. Суд отправил его в московское СИЗО. Российские власти заявляют, что журналиста задержали "с поличным", не поясняя, что имеется в виду. В ФСБ заявили, что Гершкович якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.
Журналист настаивает на своей невиновности. Подробности дела не известны. 18 апреля Мосгорсуд оставил Гершковича под арестом, отклонив апелляцию.
Это первый случай ареста американского журналиста в России по обвинению в шпионаже со времён Холодной войны.
Издатели и главные редакторы The Wall Street Journal, The Washington Post и The New York Times сегодня публикуют совместное письмо на всю страницу в своих печатных изданиях с призывом поддержать Белый дом в борьбе за немедленное освобождение Гершковича.
"Мы по-прежнему шокированы и возмущены неправомерным арестом репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится в тюрьме российским правительством только за журналистику. (…) Репортаж не является преступлением", — говорится в обращении руководства газет к читателям.
Издания отмечают, что дело Гершковича отражает тревожные тенденции, когда журналистов преследуют за то, что они сообщают новости. По данным Комитета защиты журналистов, в прошлом году было арестовано рекордное количество журналистов, а убито 76 сотрудников СМИ. Это самый высокий показатель с 2018 года.
- Эван Гершкович — сын советских эмигрантов, корреспондент одного из ведущих мировых изданий The Wall Street Journal.
- Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса, но какого именно — не сообщается. Кремль заявил, что в отношении журналиста имеются улики, но не уточнил, какие именно.
- Госдепартамент США признал журналиста Гершковича "неправомерно задержанным" Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника — Вашингтон ранее вносил Россию в список стран, в которых существует угроза захвата граждан США государством.
- Гершковичу грозит до 20 лет заключения. Многие эксперты предполагают, что журналиста хотят обменять на одного из граждан России, ранее арестованных по аналогичной статье в странах Запада.
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