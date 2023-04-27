МИД России отказал в консульском посещении Эвана Гершковича

МИД России отклонил запрос посольства США на консульское посещения арестованного по делу о шпионаже журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Встреча дипломатов и журналиста была запланирована на 11 мая.

Российское министерства заявило, что это решение – ответная мера на невыдачу российским журналистам американских виз для поездки в Нью-Йорк для освещения работы Совета безопасности ООН. МИД России сообщил об этом в демарше дипмиссии США в Москве.

Ранее глава МИД Сергей Лавров, комментируя ситуацию с визами для журналистов своего пресс-пула, заявил, что российские власти "не забудут" и "не простят" случившегося. Российские государственные СМИ со ссылкой на дипломатический источник после этого писали, что американские журналисты в России будут испытывать на себе "максимальный дискомфорт".

Корреспондент The Wall Street Journal был задержан в Екатеринбурге в конце марта. Суд отправил его в московское СИЗО. Российские власти заявляют, что журналиста задержали "с поличным", не поясняя, что имеется в виду. В ФСБ заявили, что Гершкович якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Журналист настаивает на своей невиновности. Подробности дела не известны. 18 апреля Мосгорсуд оставил Гершковича под арестом, отклонив апелляцию.

Это первый случай ареста американского журналиста в России по обвинению в шпионаже со времён Холодной войны.

Издатели и главные редакторы The Wall Street Journal, The Washington Post и The New York Times сегодня публикуют совместное письмо на всю страницу в своих печатных изданиях с призывом поддержать Белый дом в борьбе за немедленное освобождение Гершковича.

"Мы по-прежнему шокированы и возмущены неправомерным арестом репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится в тюрьме российским правительством только за журналистику. (…) Репортаж не является преступлением", — говорится в обращении руководства газет к читателям.

Издания отмечают, что дело Гершковича отражает тревожные тенденции, когда журналистов преследуют за то, что они сообщают новости. По данным Комитета защиты журналистов, в прошлом году было арестовано рекордное количество журналистов, а убито 76 сотрудников СМИ. Это самый высокий показатель с 2018 года.