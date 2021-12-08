Посольству США в Москве вручена нота протеста из-за воздушных инцидентов

МИД России вручил посольству США в Москве ноту протеста с предупреждением об опасных последствиях воздушных инцидентов над Чёрным морем. Об этом заявила в среду официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В опубликованном на сайте МИД комментарии отмечается, что "военная активность США и стран-членов НАТО по периметру российских границ, включая полёты боевой авиации и опасные манёвры кораблей ВМС, продолжает набирать обороты".

Ранее в Росавиации сообщили об инциденте с опасным сближением самолёта-разведчика НАТО с гражданским бортом над открытыми водами Черного моря утром 3 декабря, вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения. Как утверждают в Росавиации, экипаж самолёта-разведчика на запросы не отвечал, в результате пришлось изменить направления и эшелоны полётов двух гражданских судов. Речь шла, в том числе о рейсе "Аэрофлота" из Тель-Авива в Москву.

В Росавиации тогда заявили о намерении направить по дипломатическим каналам протест в связи с инцидентом, отмечает "Интерфакс".

Мария Захарова 8 декабря привела и другие примеры "опасных ситуаций". "Еще раз подчеркнем, что неприемлемая и опасная активность авиации стран-членов НАТО несут серьезные риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов", - подчёркивают в Москве.

Обвинения звучат на фоне нового обострения ситуации вокруг Украины. Киев и страны Запада утверждают, что Россия сосредоточила войска у границ с Украиной, и выражают опасения, что Москва может начать военную операцию против соседней страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце ноября вновь предостерёг Москву от эскалации напряжённости. По его словам, Россия продолжает незаконную аннексию Крыма, дестабилизирует положение на востоке Украины. Если Россия не прекратит дальнейшее нагнетание напряжённости, то ей придётся заплатить высокую цену, подчеркнул Столтенберг.

В Москве, в свою очередь, обвиняют Украину и США в дестабилизирующей активности, указывая на вероятность подготовки Киевом наступления на востоке Украины, что украинские власти категорически отрицают.