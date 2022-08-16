"Потом вернут суды-тройки". Последний шанс обратиться в ЕСПЧ

После нападения России на Украину были прекращены отношения России с Советом Европы. 11 июня Владимир Путин подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых в отношении России после 15 марта 2022 года. По ранее принятым решениям компенсации будут выплачиваться в рублях на российские счета. Люди, в отношении которых ЕСПЧ вынес решение о компенсации после 15 марта, уже получали от Генпрокуратуры России официальные отказы в выплатах. Тем не менее, правозащитники продолжают подавать жалобы в ЕСПЧ. Зачем?

Внегосударственный суд

Россия присоединилась к европейской Конвенции о защите прав человека в 1998 году. С 1998 до 2022-го Россия признавала юрисдикцию ЕСПЧ и всегда была в лидерах по количеству жалоб от граждан в Европейский суд. По данным фонда "Общественный вердикт", к 2018 году из России в Страсбург обращались почти 150 тысяч раз.

Последнее, что появилось благодаря ЕСПЧ, – стали выпускать автозаки с туалетами

Самым болезненным для властей было решение по иску бывших владельцев ЮКОСа, по которому Россия должна была выплатить 1,9 миллиарда евро. В связи с ним в 2015 году появился закон, позволяющий через Конституционный суд игнорировать решения ЕСПЧ. Применялся он редко, в основном люди получали выплаты.

Насколько существенными были системные изменения, произведенные по решениям ЕСПЧ, – правозащитники расходятся во мнении.

– Не помню никаких изменений законодательства в области свободы слова и свободы собраний. Последнее, что появилось благодаря ЕСПЧ, – стали выпускать автозаки с туалетами. Да, там будет чуть комфортнее, но я не уверена, что это демократическое изменение, – считает юрист "ОВД-Инфо" Александра Баева.

Руководитель фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина отмечает, что благодаря ЕСПЧ произошли существенные изменения, касающееся содержания людей в психиатрических больницах, а также условий для обвиняемых и осужденных.

– Если сравнивать СИЗО середины 90-х годов с тем, что есть сейчас, – во многом благодаря ЕСПЧ, это земля и небо, – говорит Таубина.

В отличие от ЕСПЧ, КПЧ не присуждает денежных компенсаций

Без Совета Европы российские правозащитники могут обращаться в правозащитные структуры при ООН, но те работают значительно менее эффективно. Россияне могут жаловаться в Комитет по правам человека, Комитет против пыток, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин.

Но Таубина отмечает, что, например, Комитет по правам человека (КПЧ) рассматривает порядка 100 жалоб в год, хотя занимается делами всего мира, а не только Европы. К десяткам тысяч жалоб из России КПЧ не готов. Баева отмечает, что из регламента КПЧ неясно, какие инстанции обязательно пройти в России, прежде чем идти в комитет ООН. И главное отличие для заявителей – в отличие от ЕСПЧ, КПЧ не присуждает денежных компенсаций.

До середины сентября

На момент выхода из Совета Европы в Страсбурге находилось на рассмотрении почти 18 тысяч жалоб россиян, причем большинство – на начальной стадии. На их рассмотрение в ЕСПЧ уйдет не один год. Без учета долга перед акционерами ЮКОСа, который власти не признают, россияне получили благодаря ЕСПЧ компенсаций более чем на 70 миллионов евро. Примерно столько же РФ остается должна своим гражданам.

И Таубина, и Баева подтвердили Радио Свобода, что по делам, по которым ЕСПЧ приняты решения до 15 марта 2022 года, их доверители компенсации получают. Несмотря на прекращение участия России в Совете Европы, ЕСПЧ продолжает заниматься Россией.

ЕСПЧ намерен рассматривать жалобы из России вплоть до 16 сентября

Наталья Таубина объяснила Радио Свобода, что произошла правовая коллизия. Россия считает, что сама ушла из Совета Европы, Совет Европы – что исключил Россию. В любом случае, российские власти не денонсировали Европейскую конвенцию по правам человека: по ней РФ одномоментно не может уйти из-под юрисдикции ЕСПЧ. ЕСПЧ намерен рассматривать жалобы из России вплоть до 16 сентября 2022 года. Жалобу можно подать и позже 16 сентября: главное, чтобы речь шла о событиях, происшедших до этой даты.

Российские правозащитники продолжают подавать жалобы, ЕСПЧ выносит решения. Люди, обратившиеся за компенсациями по таким решениям, получают от Генпрокуратуры ответы, что компенсации выплачены не будут.

Подача жалобы в Европейский суд – игра вдолгую и в какой-то степени в летопись

– В некотором смысле это создание документа эпохи. В нынешних условиях Россия может не только не исполнить решения ЕСПЧ, но и вернуть суды-тройки, этому сейчас ничего не помешает. Но юристы устроены таким образом, что продолжают обращаться в инстанции, которые сейчас не работают, но могут продолжить работать потом. Решение о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ в будущем может быть отменено, и будет критический массив доказательств нарушений прав человека, который в будущем может быть рассмотрен, а решения исполнены, – объясняет Баева.

– Обязательства применительны не к текущей власти, а к стране. Остается надеяться, что следующая власть будет более ответственно относиться к обязательствам РФ. Подача жалобы в Европейский суд – игра вдолгую и в какой-то степени в летопись, – констатирует Таубина.

Нельзя упускать возможность добиваться справедливости, даже если шанс очень невелик

Люди, которым ЕСПЧ присудил компенсацию, но которым Россия не хочет её платить, рассматривают и радикальный по нынешним временам вариант: добиваться выплат положенных денег из замороженных на Западе российских активов. Об этом Радио Свобода рассказали бывший политзаключенный Иван Асташин и юрист Лариса Романова, жена бывшего политзаключенного Ильи Романова. Они признают, что если эта схема сработает, получателю денег вряд ли дадут нормально жить в РФ.

В конце июня Украина подала против России иск в ЕСПЧ из-за военной агрессии. Решение по нему предсказуемо, сумма компенсации очевидно будет большой. Так что задействование для этих целей замороженных активов РФ нельзя исключать.

– Абсолютно точно надо подавать жалобы в ЕСПЧ до того момента, пока это возможно. Вся происходящая ситуация не навсегда. ЕСПЧ рассматривает дела несколько лет. У нас каждый день происходит что-то новое. Никто не знает, что будет через год и больше. Нельзя упускать возможность добиваться справедливости, даже если шанс очень невелик, – уверена адвокат Ирина Бирюкова.