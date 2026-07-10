"Повторение Купянска" или успех России? Бои за Константиновку

3 июля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался президенту России Владимиру Путину о захвате города Константиновка в Донецкой области. Позднее в официальном телеграм-канале Минобороны появилось видео, на котором российские военнослужащие поднимают флаги в разных районах города, тем самым "подтверждая" контроль над ним.

"Взята Константиновка. Это, по словам президента, первый, но очень важный этап во взятии важного Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ", – заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Генштаб ВСУ назвал эту информацию "не соответствующей действительности". Представитель Минобороны Украины Андрей Ковалев заявил, что украинская группировка войск "Восток" продолжает обороняться "на определенных рубежах в пределах населенного пункта и на подступах к нему".

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, указал на "очередную российскую ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость". Зеленский предложил Путину встретиться в Константиновке, если она действительно находится под контролем российской армии. В Кремле в ответ на это пригласили украинского президента в Москву.

4 июля, в День независимости США, Трамп и Путин поговорили по телефону. Во время разговора российский президент, по словам его помощника Юрия Ушакова, повторил информацию о "захвате" Константиновки, а также "обрисовал реальную картину" поля боя, на которой российские войска якобы наступают по всей линии фронта, хотя на самом деле российская армия в июне потеряла на 9 квадратных километров территории больше, чем оккупировала.

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке отметил, что Кремль ведет целенаправленную информационную кампанию и стремится привлечь внимание администрации Трампа и западного сообщества к новостям о "захвате" Константиновки.

Заявления Путина, кажется, не повлияли на позицию Трампа Утверждения о "захвате" Константиновки, судя по всему, не помогли Путину завоевать благосклонность Трампа, а риторика президент США а в адрес Зеленского и Украины в последнее время все более дружелюбна. На саммите НАТО в Анкаре американские представители сообщили, что Соединенные штаты будут закупать украинские дроны, помогать ВСУ наносить удары вглубь России (в реальности США уже помогают это делать) и предоставят Украине лицензию на производство ракет к американским комплексам ПВО Patriot. "Новый тон" Трампа в адрес Зеленского вызвал у европейских партнеров "осторожный оптимизм", отмечает издание Financial Times. "Всё довольно просто, – рассказал FT неназванный дипломат Североатлантического альянса. – Трампу нравятся победители, а Украина в последнее время начала побеждать".

В реальности, отмечают исследователи, российские войска действительно проникли в город, но не захватили его полностью. Многие эксперты, впрочем, сходятся во мнении, что Константиновка может пасть уже в конце лета – начале осени.

Значение Константиновки

Константиновка, город с довоенным населением в 67 тысяч человек, – южная оконечность Славянско-Краматорской агломерации на севере Донецкой области, в которой один населенный пункт перетекает в другой, объясняют Радио Свобода аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT).

"Она удобна с точки зрения скрытного перемещения в условиях засилья дронов. Перебегать из одного здания в другое намного проще, чем двигаться в сельской местности, где так или иначе нужно пересекать протяженные открытые пространства. Проводить инфильтрацию Тактика, при которой отдельные солдаты или небольшие пехотные группы проникают через бреши в "пористой" украинской обороне вглубь агломерации будет легче", – объясняют специалисты.

Город расположен в низине реки Кривой Торец и окружен возвышенностями, которые российской армии еще предстоит захватить для дальнейшего продвижения, говорят собеседники Радио Свобода в CIT.

В случае захвата Константиновки российская армия сможет использовать ее как крупный логистический узел. Благодаря капитальной городской застройке в городе можно накапливать личный состав, технику, размещать склады, командные пункты, расчеты БПЛА и ретрансляторы для них. По словам экспертов СIT, здания прикроют людей и объекты от большинства средств поражения, за исключением тяжелых БПЛА и авиабомб – последних у ВСУ гораздо меньше, чем у российской армии.

Кто контролирует город?

В ночь на 4 июля в канале Минобороны России появилось видео, на котором командир 4-й бригады "Южной" группировки войск ВС РФ генерал-майор Антон Грунис отчитывается о взятии Константиновки. Доклад сопроводили кадрами, на которых российские военнослужащие устанавливают флаги – российские и советские – в разных районах города.

Во-первых, часть флагов из видео установили в Константиновке еще в июне. Во-вторых, российская армия регулярно использует тактику "флаговтыков". Четкой линии фронта уже давно нет, поэтому солдаты обеих армий могут просто обходить позиции противника, втыкать флаги в землю и позировать для видео даже на тех территориях, которые они не контролируют.

"На вышеупомянутых российских видео солдаты находятся вблизи зданий и быстро машут флагом на камеру, чтобы поскорее вернуться в укрытие", – комментируют кадры аналитики CIT.

4 июля российское командование предложило военному руководству Украины прекратить огонь в Константиновке для передачи тел погибших украинских воннных, а ожидаемый отказ ВСУ Кремль использовал для внутренней и внешней пропаганды.

В Минобороны РФ, в частности, заявили, что украинская сторона "не сделала абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками". На самом деле прекращение огня выгодно в первую очередь российской армии, поскольку оно позволило бы ВС РФ перегруппироваться и закрепиться в городе без угрозы с неба.

7 июля в качестве еще одного "доказательства" контроля над городом 4-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ опубликовала видео со своими бойцами, которые якобы находятся в захваченной Константиновке.

На двух кадрах российские военнослужащие действительно находятся на юго-западной окраине города – правда, эта территория даже по карте консервативного украинского проекта DeepState находится в серой зоне, совсем недалеко от подконтрольной России территории. Последний кадр, однако, сняли в Торецке – его Россия контролирует уже довольно давно, а находится он в 20 километрах от Константиновки.

8 июля российские СМИ распространили сюжет о спасенной из "освобожденной" Константиновки девочки по имени София, у которой не осталось родственников. На самом деле, как выяснило издание "Агентство", ребенок уже больше месяца находился вдали от линии фронта, в социальном центре Шахтерска.

Украинские военнослужащие также опубликовали видео из города, в том числе из его центра. Когда были сняты эти ролики на самом деле, неизвестно. Присутствие ВСУ в городе, впрочем, подтверждает и геолокация российских ударов по украинским позициям.

В успехах российской армии сомневаются и Z-блогеры. Так, "военкор" Владимир Романов сравнил Константиновку с Купянском, который российская армия неоднократно "захватывала": на самом деле российская армия при попытках взять Купянск понесла большие потери, а большая его часть так и осталась под контролем ВСУ.

Павел Губарев, бывший лидер пророссийских сепаратистов Донбасса, аналогию с Купянском назвал "вполне правомерной", а последствия для ВС РФ – похожими.

Он якобы связался с российскими бойцами в городе, заявил, что ни один его источник однозначно не подтвердил взятие города российской армией.

"Большие потери и господство противника в малом небе лишили ВС РФ потенциала к продвижению ещё месяц назад. Как итог: бойцы не могут ни продвинуться, ни нормально отступить", – написал он.

По словам Губарева, бойцов для штурма Константиновки "выгребают" из резервных подразделений, военных специалистов и из числа недолеченных раненых.

Ситуация для ВСУ в городе, впрочем, тоже далека от идеальной: по данным DeepState, значительная часть Константиновки сейчас находится в серой зоне. В реальности, считают аналитики CIT, западная часть и северо-восточные окраины города находятся под контролем российской армии, а вся остальная часть – серая зона, в которой идут ожесточенные бои.

8 июля командир ударной роты батальона беспилотных систем Black Raven 93-й бригады ВСУ Эдуард Боднюк рассказал в эфире телеканала "Суспiльне", что российская армия продолжает наращивать силы на константиновском направлении и перебрасывает туда новые штурмовые и беспилотные подразделения.

"Противник наступает с нескольких направлений и задействует очень, очень большое количество живой силы. Вероятно, здесь сосредоточено примерно столько же личного состава, сколько ранее было на бахмутском направлении Битва за Бахмут стала одной из самых затяжных, ожесточенных и кровопролитных сражений в рамках этой войны: одна лишь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина потеряла убитыми почти 20 тысяч человек. Для города такого размера это чрезвычайно много. Поэтому там идут действительно ожесточённые бои – передышки практически нет", – заявил он.

При оптимистичном для ВСУ сценарии, считают специалисты CIT, бои за город могут продлиться до осени.

Что будет дальше?

За время войны Россия не раз транслировала нарратив о том, что захват того или иного города позволит "прорвать оборону" ВСУ и "переломить ход войны".

Аналитики CIT называют подобные заявления "пропагандистскими тейками". Захват Константиновки безусловно даст ВС РФ определенные преимущества, но заметно не ускорит темпы российского продвижения, считают они.

В качестве примера в CIT приводят битву за Покровск: за полгода с момента захвата населенного пункта фронт продвинулся от него всего лишь на несколько километров, и то лишь в одном направлении.

Специалисты ожидают, что после взятия Константиновки российская армия возьмет оперативную паузу на перегруппировку и накопление сил, после чего "всё пойдет по новой" и российская армия продолжит медленно "прогрызать" оборону ВСУ.

"Единственный бонус для ВС РФ – дальше их ждет сплошная застройка, которая может защитить их от многих средств поражения, это немного облегчит задачу", – резюмируют специалисты.