Министерства Финансов Бельгии и Люксембурга временно разблокировали активы российских инвесторов на сумму более 55 миллиардов долларов. Речь идёт об иностранных ценных бумагах, принадлежащих пяти миллионам граждан России. Теперь те из них, кто не находится под санкциями, получает шанс вывести свои бумаги.

Активы были заблокированы банками в Бельгии и Люксембурге сразу после российского вторжения в Украину. Российские инвесторы покупали эти акции на Московской и СПБ биржах. Информация о владельцах бумаг в России хранилась в Национальном расчётном депозитарии, который, в свою очередь, хранил их в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.

В результате были заблокированы активы около пяти миллионов российских инвесторов. Теперь те из них, кто не попал под санкции Евросоюза, имеют шанс вернуть свои ценные бумаги, — рассказывает издание The Bell. Как будет устроена процедура — неизвестно, Национальный расчётный депозитарий и Центробанк на момент публикации новости не комментировали ситуацию.

Кроме того, активы были разблокированы до 7 января, часть этого срока попадает под рождественские выходные в Европе, часть — под новогодние праздники в России.

После февральского ввода российских войск в Украину в феврале западные страны ввели беспрецедентные санкции против российской экономики. Под ограничения попали ведущие банки, многие сектора экономики и миллиардеры. Часть международных компаний остановили работу с Россией без санкций — ссылаясь на этические принципы или на сложность работы с российским рынком в условиях санкционного давления.

Национальный расчётный депозитарий попал под санкции Евросоюза только 3 июня. Он обжаловал их в Совете Европы и в Суде Европейского союза в Люксембурге.