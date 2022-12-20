Спецпредставитель ЕС будет привлекать третьи страны к введению санкций

Спецпредставитель Евросоюза по санкциям, которого должны назначить в январе 2023 года, будет призывать третьи страны присоединиться к ограничениям против России. Также в его задачи будет входить предотвращение попыток обхода санкций. Об этом сообщил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

На брифинге Еврокомиссии в Брюсселе он отметил, что для Евросоюза очень важно донести до всех партнеров в мире необходимость присоединения к санкциям против России, введенным из-за ее нападения на Украину. Стано также упомянул, что санкционные пакеты содержат много деталей и требуют пояснения.

"Всегда полезно, чтобы был человек, занимающийся этой специфической темой, потому что она касается очень детализированных решений и большого числа партнеров, с которыми мы должны это обсуждать", – объяснил Стано.