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Спецпредставитель ЕС будет привлекать третьи страны к введению санкций

Спецпредставитель Евросоюза по санкциям, которого должны назначить в январе 2023 года, будет призывать третьи страны присоединиться к ограничениям против России. Также в его задачи будет входить предотвращение попыток обхода санкций. Об этом сообщил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

На брифинге Еврокомиссии в Брюсселе он отметил, что для Евросоюза очень важно донести до всех партнеров в мире необходимость присоединения к санкциям против России, введенным из-за ее нападения на Украину. Стано также упомянул, что санкционные пакеты содержат много деталей и требуют пояснения.

"Всегда полезно, чтобы был человек, занимающийся этой специфической темой, потому что она касается очень детализированных решений и большого числа партнеров, с которыми мы должны это обсуждать", – объяснил Стано.

  • 16 декабря Евросоюз ввел девятый пакет санкций против России. Под ограничения попали более 150 физических и юридических лиц. Также Евросоюз инициировал приостановку на своей территории вещания телеканалов НТВ, "НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала. Гражданам Евросоюза запретили занимать должности в руководящих органах подконтрольных России юридических лиц и в организациях в России. Кроме того, был введен запрет на новые инвестиции в российские энергетический и горнодобывающий секторы.

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