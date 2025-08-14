Правительство РФ обнулило нормативы продажи валютной выручки

Правительство России обнулило нормативы продажи валютной выручки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, российские экспортеры не должны будут платить репатриации и продавать валютную выручку.

"Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью", - цитирует сообщение правительства "Коммерсантъ".

Ранее, как отмечает издание, механизм предусматривал зачисление на счета в России не менее 40% валютной выручки экспортеров. Из них как минимум 90% должны продаваться на внутреннем рынке.

Президент России Владимир Путин ввёл обязательную продажу валюты для ряда экспортеров в октябре 2023 года. Тем самым власти планировали повысить прозрачность валютного рынка и снизить возможность для спекуляций. Также меры были приняты для стабилизации курса доллара, который тогда достигал отметки в 100 рублей. В конце апреля 2024-го правительство продлило действие меры на год.