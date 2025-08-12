Минфин теряет контроль. Чем угрожает России дыра в бюджете

Дефицит федерального бюджета России за первые 7 месяцев года приблизился к 5 триллионам рублей, и это более чем на триллион превышает дефицит на весь год, уже увеличенный втрое после падения нефтяных цен. Только за июль "дыра" в бюджете выросла на 1,2 триллиона рублей.

По данным министерства финансов, за первые семь месяцев года государство потратило на 4 триллиона 900 миллиардов рублей больше, чем получило в виде налогов, пошлин и прочих сборов. Причем только за июль дефицит вырос на 1,2 триллиона рублей. Стоит напомнить, что изначально в принятом Государственной Думой законе о бюджете на 2025 год был дефицит на весь год был такой же, какой получился за один месяц – 1,2 триллиона. После апрельского падения нефтяных цен ведомство Антона Силуанова, исходя из новых рыночных реалий (низких цен на нефть и более высокого, чем изначально планировалось курса рубля) быстренько пересчитало планируемые на год доходы и расходы. Планируемый на год дефицит увеличили втрое – до 3,8 триллиона. Не далее как в июне российские депутаты, утвердили новые цифры. А теперь "дыра" (несмотря на то, что главные факторы, влияющие на поступления в казну – курс рубля и цены на нефть – практически не изменились) разрослась до угрожающих и непривычных для этого времени года размеров.

Все дело в том, что превышение расходов над доходами произошло не столько за счет падения нефтегазовых доходов, сколько за счет неконтролируемого роста расходов. Доходы первых семи месяцев за счет НДС и прочих ненефтегазовых поступлений даже выросли относительно аналогичного периода прошлого года. Правда менее, чем на 3%, но тут важнее сам факт. Зато расходы по сравнению с прошлым годом подскочили на 20,8%. Это совершенно выбивается из сложившейся с начала войны практики, при которой в начале года минфин накачивает военно-промышленный комплекс щедрыми авансами, а потом до конца года держит получателей бюджетных средств на "голодном пайке", и к ноябрю постепенно сводит на нет образовавшийся в начале года дефицит. Потом, уже в декабре вновь наращивает расходы, выплачивая всем причитающиеся им по закону деньги.

В этом году сократить весной-летом расходы помешало сразу несколько факторов. Высокая инфляция первых месяцев года вынудила правительство индексировать пенсии и социальные выплаты гораздо сильнее, чем планировалось изначально. Отчасти это было оправдано тем, что так называемая "инфляция для бедных" (ее считают на основе потребительской корзины, в которую входит минимальный набор продуктов без алкоголя и деликатесов, медикаменты, моющие средства, услуги ЖКХ и транспорта) была в первые месяцы года примерно в полтора выше официального индекса потребительских цен, который публикует Росстат. Разгон цен сказался не только на населении, но и на промышленности, в том числе и военной. Так что и тут правительству пришлось компенсировать выросшие издержки. Более того, продолжение активных боевых действий перемалывает все больше ресурсов, что неизбежно выливается в рост государственных расходов – и на замещение оружия, техники, боеприпасов, и на компенсацию нанесенного войной ущерба.

Тратиться правительству приходится и на спасение целых отраслей гражданского сектора экономики, которые одна за другой перестают справляться без государственного вмешательства. Угольщики, железнодорожники, автопром… Месяца не проходит, чтобы очередная отраслевая ассоциация не объявила о том, что без государственной поддержки выжить не представляется возможным.

Если говорить о перспективах 2025 года, то роста бюджетных расходов в ноябре-декабре чиновники финансового ведомства при всем желании избежать не в состоянии. За оставшиеся 4 месяца даже сократить "дыру" до приемлемых, заложенных в обновленном бюджете размеров, будет крайне непросто. Ни социальные расходы, ни выросшие в государственном секторе коммунальные платежи сокращению не подлежат, да и военно-промышленный комплекс оставлять без требуемого содержания едва ли кто-то осмелится. Так что в лучшем случае по итогам текущего года дефицит составит около 5,5-6 триллионов.

Чем это чревато. Во-первых, государству придется занимать гораздо больше, чем планировалось, причем под такие проценты, которые при всем желании невозможно назвать щадящими. Соответственно, опережающими темпами будет расти не только госдолг, но и расходы на его обслуживание. Но это еще полбеды. Есть еще и во-вторых. Бюджетная щедрость – главный фактор, разгоняющий в России цены. Правительство попало в "замкнутый круг": для того, чтобы компенсировать инфляцию и связанные с ее сдерживанием издержки в виде высоких ставок, приходится наращивать расходы, которые еще сильнее разгоняют цены, и все начинается заново. Ровно так и работает "инфляционная спираль".

После июльских "подвигов" минфина вероятность того, что Банк России продолжит цикл снижения ставок, резко снижается. Получить к концу года вожделенные 16% годовых при нынешнем руководстве ЦБ будет непросто. Гражданский сектор экономики по-прежнему будет проигрывать военно-промышленному комплексу и медленно, но верно "загибаться". Рубль при этом, скорее всего, останется привлекательным для спекулянтов из-за высоких (по мировым меркам) ставок. Устойчивой ситуацию назвать нельзя ни при каких обстоятельствах. И в этих условиях любая негативная новость может спровоцировать начало острой фазы кризиса.