Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. 18+ *Мумин Шакиров не согласен с этим статусом

Кровная месть – по правилам и без. Рамзан Кадыров и его враги. Сколько украинских военнопленных у главы Чечни и на кого он их готов обменять?

Кто хочет стать президентом России и кому Кремль отдаст "почетное" второе место на "выборах-2024"? Дочь президента России вступает в предвыборную кампанию папы.

"Православный халифат" в России принимает извинения, отпускает грехи и берет мощами.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Александром Морозовым (признан властями РФ "иноагентом"), религиоведом Сергеем Чапниным, правозащитником и чеченским оппозиционером Абубакаром Янгулбаевым и блогером Anton S Live.

Видеоверсия программы