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"Православный Халифат" принимает извинения. "Кровники" Кадырова. Дочь Путина помогает папе на выборах. "Грани времени". Эфир в 19:05

Слева направо: Настя Ивлеева, Шарлот, Дима Билан, Филипп Киркоров. Коллаж
Слева направо: Настя Ивлеева, Шарлот, Дима Билан, Филипп Киркоров. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги второй недели 2024 года

Кровная месть – по правилам и без. Рамзан Кадыров и его враги. Сколько украинских военнопленных у главы Чечни и на кого он их готов обменять?

Кто хочет стать президентом России и кому Кремль отдаст "почетное" второе место на "выборах-2024"? Дочь президента России вступает в предвыборную кампанию папы.

"Православный халифат" в России принимает извинения, отпускает грехи и берет мощами.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Александром Морозовым (признан властями РФ "иноагентом"), религиоведом Сергеем Чапниным, правозащитником и чеченским оппозиционером Абубакаром Янгулбаевым и блогером Anton S Live.

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