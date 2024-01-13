Кровная месть – по правилам и без. Рамзан Кадыров и его враги. Сколько украинских военнопленных у главы Чечни и на кого он их готов обменять?
Кто хочет стать президентом России и кому Кремль отдаст "почетное" второе место на "выборах-2024"? Дочь президента России вступает в предвыборную кампанию папы.
"Православный халифат" в России принимает извинения, отпускает грехи и берет мощами.
Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Александром Морозовым (признан властями РФ "иноагентом"), религиоведом Сергеем Чапниным, правозащитником и чеченским оппозиционером Абубакаром Янгулбаевым и блогером Anton S Live.
Видеоверсия программы
Форум