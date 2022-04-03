Россия требует созвать Совбез ООН, обвинив Украину в "провокации" в Буче

Россия потребовала созвать 4 апреля заседание Совета безопасности ООН из-за событий в городе Буча под Киевом, где после отступления российской армии были обнаружены многочисленные тела убитых мирных жителей. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат назвал сообщения об убийствах российской армией мирных граждан в пригороде Киева "вопиющей провокацией украинских радикалов". "Будем выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей "на чистую воду", - написал Полянский в телеграме.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь запросил обсудить действия России на Совбезе ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил за проведение независимого расследования событий в Буче.

На днях в городе Буча были обнаружены тела погибших жителей в том числе со связанными за спиной руками. Это произошло после отхода российской армии, которая контролировала город несколько недель. Украина обвиняет Россию в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Страны Запада планируют ввести в отношении Кремля новые санкции.

Минобороны России отвергло все обвинения в убийствах мирных жителей. В заявлении ведомства говорится, что все фотографии и видеоматериалы являются провокацией и "постановкой киевского режима для западных СМИ".