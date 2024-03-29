Предполагаемый лидер российского преступного мира вышел на свободу

Предполагаемый лидер российского преступного мира, вор в законе Захарий Калашов вышел на свободу из колонии в Краснодарском крае, сообщает издание Mash. Он отсидел около шести лет из назначенных ему в 2018 году 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

71-летнего Калашова, известного по прозвищу Шакро Молодой, называют одним из самых влиятельных воров в законе — такой статус присваивается авторитетным представителям организованной преступности. Он сменил в этой неформальной роли убитого в 2013 году Аслана Усояна (Деда Хасана).

Последний срок Калашов получил по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. Сообщается, что он мог быть освобождён по состоянию здоровья. В 2022 году Шакро обратился к ворам в законе с предложением закончить длящуюся долгие годы войну между двумя крупными кланами воров.

После освобождения Шакро его предложение может быть реализовано, предположила в интервью КП главный редактор специализирующегося на воровской субкультуре ИА "Прайм-Крайм" Лиля Харина.