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Предполагаемый участник отряда Басаева осуждён на 25 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 25 годам лишения свободы Шамиля Умаханова, который, как следует из сообщений, входил в состав группы вооружённых чеченских сепаратистов во главе с Шамилем Басаевым и участвовал в нападениях в Дагестане.

"Установлено, что Умаханов в составе объединённой вооружённой банды под общим руководством Басаева и Хаттаба численностью около 2 тысяч человек, в сентябре 1999 года с территории Чечни совершил вооружённое нападение на жителей и организации Новолакского района республики Дагестан в целях вооружённого захвата власти", - говорится в сообщении Следственного комитета, на которое ссылается "Интерфакс".

В частности, по версии следствия, 5 сентября 1999 года Умаханов активно участвовал в обстреле здания Новолакского РОВД, где в это время находились более 20 работников милиции.

Шамиль Умаханов осуждён по статьям об участии в банде, о вооружённом мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Отряды Шамиля Басаева и Хаттаба входили в Дагестан с территории Чечни и вели там боевые действия в августе-сентябре 1999 года. Как отмечает сайт Кавказ.Реалии, эти события стали одним из факторов начала так называемой контртеррористической операции российских войск в Чечне (Второй чеченской войны), в результате которой сепаратисты лишились контроля над территорией Чечни.

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