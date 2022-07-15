Премьер-министр Шри-Ланки стал временным президентом страны

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе вступил в должность временного президента страны. Об этом сообщает местная англоязычная газета Ceylon Today. Планируется, что он будет занимать эту должность до избрания парламентом нового президента. Голосование запланировано на следующую неделю.

Викрамасингхе возглавил страну после бегства президента Готабаи Раджапаксы, подавшего в отставку в отставку 14 июля после продолжительных массовых протестов населения. Протестующие требовали покинуть должность и от Викрамасингхе.

После того как Викрамасингхе покинет свой пост, следующий президент будет исполнять свои обязанности до 2024 года, передаёт AP. Он также назначит нового премьер-министра, чья кандидатура должна быть одобрена парламентом.